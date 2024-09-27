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立委爭取訪視員待遇 邱泰源：今年10月1日提高

中央社／ 台北27日電
行政院長卓榮泰（左）與衛福部長邱泰源赴立院備詢。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰（左）與衛福部長邱泰源赴立院備詢。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委林月琴今天向行政院長卓榮泰與衛福部長邱泰源請命，爭取社工與訪視輔導員「同工同酬」，一改目前兩者薪資顯著落差。邱泰源表示，政府從民國113年10月1日起將提高薪資，訪視輔導員月薪，將提高到新台幣3.7萬元至4.2萬元，與社工輔導員3.7萬元很相近。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，林月琴質詢時問卓榮泰，是否支持同工同酬。卓榮泰回應，同工同酬當然是最基本的條件。

林月琴提到，同工同酬應是普世價值，也是勞動部近年來推動的職場文化，然而，過去她在兒少領域服務工作，卻有顯著落差。社工與訪視輔導員所執行的工作內容幾乎一樣，薪資所得卻有很大的差距。

林月琴進一步指出，兩者在民國102年時，雖然都是3.3萬元，但社工實領3.3萬元，訪視輔導員是含雇主的勞健保費及6%勞退，實領是2.8萬元。好不容易到了107年改制後，訪視輔導員領到3.3萬元，社工已領到3.4萬元。到了113年時，訪視輔導員領到3.4萬元時，社工薪資已調整到3萬7765元。

林月琴問卓榮泰，兩者工作一樣辛苦，訪視輔導員的薪酬是否可以調整到跟社工是一樣的。

邱泰源提到，社工的工作當然比較多元化，但訪視輔導員壓力也是相當大，在同工同酬的情況之下，當然也期待能夠一致。

邱泰源進一步指出，行政院支持部內針對督導跟訪視員薪資來調整，從113年10月1日起提高薪資，督導方面提高到4.1萬元至4.6萬元，原來是3.8萬元到4.3萬元，以社工督導起薪4.4萬元，差異不大。訪視輔導員部分，提高到3.7萬元至4.2萬元，原本是3.4萬元到3.9萬元，已與社工輔導員3.7萬元是非常相近。

卓榮泰 社工 薪資

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