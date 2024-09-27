電價漲多少？10月電價公布倒數計時 經濟部預告宣布時間

經濟部今天公告9月30日召開電價審議會，並在會後公布調漲幅度，根據台電預擬版本，產業電價平均漲幅以15％為上限，其中，資料中心等用電大戶漲幅可能高一些，但景氣不佳、用電量衰退的產業，電價漲幅減半，至於民生電價則凍漲。

新電價實施時間預計將銜接工業用戶夏月電價截止日後，自10月16日起實施。電價調漲方案最終由審議會決定，由於審議會現在非官方代表已逾半數，學者等民間團體代表居多，此次電價調漲方案的決議模式，值得關注。

若產業電價調漲1％，台電一年電價收入可增加60億元，調漲15％，電費收入一年增加900億元，對於台電改善收入幫助很大。

經濟部指出，次長連錦漳下周一將主持「113年第2次電價費率審議會」，審議113年下半年電價費率，預計下午5時對外公布審議結果、調漲方案。