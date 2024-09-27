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陸開放福建居民赴金門遊 觀光署長：盼不侷限部分地區
中國大陸福建省公安廳出入境管理局今貼出公告，即日恢復受理福建省戶籍居民和居住證持有人赴金門旅遊簽注申請，讓兩岸觀光再往前邁出一步。我國交通部觀光署長周永暉表示，這當然是好事，但希望陸方有更多的開放，不要只局限部分地區，非常歡迎陸客過來。
大陸文旅部今年8月預告，將恢復福建居民赴金門旅遊。福建省公安廳出入境管理局今也貼出公告，9月27日起恢復受理福建省戶籍居民和居住證持有人赴金門旅遊簽注申請，可申辦6個月一次有效赴金門「個人旅遊簽注」或「團隊旅遊簽注」，搭乘小三通航線經五通、石井口岸出境，並在停留期限內從上述港口入境返回。
大陸福建的福州市旅遊協會6月29日才組團前往馬祖踩線，8月底又宣布開放民眾申請赴馬祖旅遊簽注。9月繼廈門市旅遊協會踩線團及廈門旅遊團，首批自由行陸客也於25日到金門旅遊，今又宣布開放福建居民赴金門旅遊，為兩岸觀光再度迎來曙光。
由於我國禁止組團赴陸的禁團令尚未完全解除，周永暉表示，這當然是好事，但目前還是跟陸委會想法一致，希望陸方有更多的開放，不要只侷限部分地區，非常歡迎陸客過來。行政院長卓榮泰先前也說，很多觀光客、信徒跟學生都希望可以有更多開放，還是希望彼此交流更友善。
觀光署指出，我方樂見陸方恢復福建居民到金門旅遊，也歡迎陸客盡速提出到馬祖、金門旅行申請，政府歡迎陸客到馬祖、金門或臺灣旅遊的立場不變。
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