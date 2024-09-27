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文策院泰國首辦台灣電影週 拓展國際合資商機

中央社／ 曼谷27日專電

為擴大台灣影視作品的海外市場和能見度，文化內容策進院首度在泰國舉辦台灣電影週。透過放映台灣多樣化的作品，讓泰國影人了解，台灣可以是文化內容國際合資合製的好夥伴。

文策院於26到28日在曼谷舉辦台灣電影週，放映片單有「關於我和鬼變成家人的那件事」（以下簡稱「鬼家人」）、「正港分局」、「青春18x2 通往有你的旅程」、「青春並不溫柔」、「老狐狸」、「該死的阿修羅」、「愛的噩夢」及「我吃了那男孩一整年的早餐」。

文策院今天發布新聞稿指出，台灣愛情喜劇、驚悚片和奇幻作品引起泰國觀眾興趣。台灣電影週由泰國資深影評人及獨立策展人威瓦（WiwatLertwiwatwongsa）精心策劃選片，著重展現台灣新生代影視作品的多樣性，也期望透過大銀幕放映，拓展泰國觀眾對當代台灣文化的認識，讓台灣影星在泰國獲得更多曝光機會。

文化部駐泰國文化組組長桂業勤受邀出席台灣電影週開幕式。他致詞指出，台灣電影週展現台灣創作能量之外，也藉此機會說明，台灣可以是文化內容國際合資合製的好夥伴。

文策院昨天也舉辦「鬼家人」和其延伸衍生影集「正港分局」的兩場映後座談。「鬼家人」導演程偉豪與監製金百倫、與程偉豪共同執導「正港分局」的導演殷振豪都出席映後座談。

程偉豪表示，很高興作品在世界各地引起熱烈迴響。金百倫指出，作品受歡迎對團隊意義重大，更因此開展其他合作機會；泰國將把「鬼家人」正式翻拍成泰國電影「紅包」（The Red Envelope，暫譯）。

「紅包」的監製、泰國知名導演班鍾（BanjongPisanthanakun）及導演查亞諾（ChayanopBoonprakob）也出席昨天的映後座談。

班鍾在訪談中提到，他第一次看「鬼家人」時，就認為故事中的LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒）及喜劇元素相當適合泰國市場，腦海中立即浮現演員人選，並開始著手思考，如何在作品中納入更多泰國文化元素。

金百倫表示，透過台灣電影週，團隊有機會在大銀幕上把作品呈現給泰國觀眾。殷振豪指出，透過與觀眾直接面對面交流，可打開更多創作的想像。

文策院院長盧俊偉表示，舉辦台灣電影週的目標是希望透過多樣化的新生代台灣影視作品，拓展東南亞電影市場、提升台灣作品知名度，也吸引更多國際合作與合資機會。

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