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以為結石復發…男子腰背痛竟是「人體隱形炸彈」作祟 醫示警1情況恐送命

中央社／ 台北27日電
腹主動脈瘤症狀不明確，從肚子痛、腰痛、鼠蹊部痛，到大腿痛都有可能。 情境示意圖／Ingimage
腹主動脈瘤症狀不明確，從肚子痛、腰痛、鼠蹊部痛，到大腿痛都有可能。 情境示意圖／Ingimage

1名55歲男子腰痛背痛，以為結石復發，就醫發現腹主動脈瘤長到8公分，若破裂恐送命醫師提醒，腹主動脈瘤好發於男性，發生率隨年紀增加，若曾在檢查中發現動脈瘤務必追蹤。

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文近日透過新聞稿指出，主動脈是供應人體血流的主要大血管，依部位可分為胸主動脈及腹主動脈，當血管壁因為疾病或老化退化變形、變薄或膨出，就會形成主動脈瘤。

腹主動脈瘤通常不會有症狀，楊凱文說明，除非是大到壓迫其他器官組織，或是已經破裂和即將破裂才會出現症狀，且症狀皆不明確，從肚子痛、腰痛、鼠蹊部痛，到大腿痛都有可能，因此容易與類似疾病混淆而延遲診斷，若破裂則會大出血，可說是人體的隱形炸彈。

他以1名55歲男性患者為例說明，個案過去有腎結石病史，日前出現腰痛、背痛，本以為是結石復發，經影像檢查卻發現腰痛背痛不是腎結石造成，而是腹部有顆8公分大的腹主動脈瘤，腰痛症狀逐漸加劇可能是即將破裂的徵兆，所幸經手術後恢復良好，平安出院。

楊凱文表示，男性發生腹主動脈瘤機率是女性的4至5倍，且年紀越大，發生率越高，大於65歲男性約5%到8%的人有腹主動脈瘤，其餘則是好發在抽菸、三高控制不良、其他心血管疾病或家族史的人。

根據國際治療準則，女性5公分以上的腹主動脈瘤，或男性5.5公分以上就必須積極治療，以免增加破裂風險。楊凱文提醒，所有心血管疾病的危險因子都相同，高危險族群建議戒菸並將三高控制好，若曾在檢查中發現動脈瘤，務必定期回診追蹤確認是否變大，及早發現與治療。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

心血管疾病 背痛 腎結石 醫師

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