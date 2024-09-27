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「山陀兒」颱風最快今晚生成 周末V型前進、下周3天雨炸北台灣

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「山陀兒」颱風最快今晚生成 周末V型前進、下周3天雨炸北台灣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
周末受外圍雲系影響，北部、東半部就會出現間歇性陣雨，尤其是下周一至周三雨勢更明顯。本報資料照
周末受外圍雲系影響，北部、東半部就會出現間歇性陣雨，尤其是下周一至周三雨勢更明顯。本報資料照

中央氣象署表示，第17號颱風「燕子」今下午生成，路徑對台灣沒有直接影響，位於日本琉球南方海面的TD22熱帶性低氣壓也預計今晚至明晨增強為輕度颱風「山陀兒」，周末預計以V型前進，受外圍雲系影響，北部、東半部就會出現間歇性陣雨，下周一至周三預估為最接近台灣時候，北台灣將迎來豪雨等級雨勢。

氣象署預報員張竣堯指出，未來一周留意TD22熱帶性低氣壓對台灣影響，預計今晚至明晨就有機會增強為輕度颱風「山陀兒」，周末受外圍雲系影響，北部、東半部就會出現間歇性陣雨，下周一至周三雨勢更明顯，北台灣及宜蘭地區將有局部大雨或豪雨等級。

張竣堯表示，目前西北太平洋有2個熱帶系統，分別是TD21跟TD22，前者今天下午2點已增強為輕度颱風「燕子」，未來預計朝西北移動，再往東北方向前進，對台灣沒有直接影響；日本琉球南方海面的TD22則要特別留意，今天清晨已生成為熱帶性低氣壓，周末預計以V型前進，下周一逐漸北上接近台灣東部外海，周一至周三最接近台灣。

降雨方面，他表示，周末2天主要受外圍雲系影響，迎風面北部、東半部地區都會出現間歇性大雨，尤其是大台北地區、基隆北海岸及宜蘭將有局部大雨發生機會，中南部則為多雲到晴穩定天氣，嘉義以南地區及山區還是有較大雨勢發生機會。

張竣堯指出，下周一至周三將會是颱風影響台灣最明顯的時候，周一北部、東半部就會有局部大雨發生，周二、周三整體雨勢更加劇烈，北台灣及宜蘭地區將有豪雨以上等級，中部山區及花東地區也有局部大雨發生機會。由於目前颱風路徑還有一定變數，隨著颱風不同路徑，整體雨區及量質都有顯著變化。

他也說，下周三、周四隨著颱風逐漸遠離，雨勢就會趨緩，但環境還是偏東北風，周四後東北季風就會逐漸影響台灣，北台灣就會有轉涼趨勢。

另外，他也提醒，周末2天沿海及離島可能有8至9級強陣風，周日起颱風帶來的長浪就會影響台灣，提醒民眾海邊活動多加留意。

宜蘭 豪雨 颱風

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