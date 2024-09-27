「人間條件一」全新卡司重演 10月4日起登衛武營

吳念真國民戲劇「人間條件一-重返人間 還你三千萬」今年經典重演，將於10月4日至6日在衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出，以全新卡司結合舞台及音樂效果與觀眾相見。

此劇女主角方宥心近日4度入圍金鐘獎，綠光劇團表示，方宥心聽到入圍好消息，第一反應是泣不成聲，更謙虛感謝「人間條件一」的劇組演員借給她好運。

方宥心劇中一人分飾兩角，同時扮演16歲少女跟78歲阿嬤，電影行銷人王師說，方宥心在此劇下苦心，「一秒鐘瞬間切換相差60歲的靈魂，從語言、身形、步態，是令人完全讚歎的表現。」

演員洪都拉斯挑大梁，在劇中飾演新興里里長，為鄉里跟家庭兩頭燒，情景彷若真實生活，綠光劇團透過新聞稿表示，新北市淡水也有新興里，里長吳錦泉在北部觀賞演出，邊看邊擦眼淚地頗有感觸地說：「當里長後，沙發就是我的床，我真的就是每天一坐下，醒來就天亮了。」

許多觀眾看完時表示，洪都拉斯的演技如同呼吸一般自然，完全就是里長的化身。導演吳念真則說，這就是戲劇的本質，「戲劇如果是在真實上演過程中，跟你的生命經歷有重疊，那就會發生很多有趣的事。」

「人間條件一」8月在台北首演廣受好評，將於10月4至6日於衛武營國家藝術文化中心歌劇院、10月11至13日於台中國家歌劇院大劇院，並於11月2至3日於新竹縣政府文化局演藝廳演出。