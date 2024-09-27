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國定古蹟東犬燈塔10月起整修 明年6月前暫時封閉

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
東犬燈塔創建於1872年，已有152年歷史，為全國第一座花崗石砌的燈塔。圖／航港局提供
東犬燈塔創建於1872年，已有152年歷史，為全國第一座花崗石砌的燈塔。圖／航港局提供

東犬燈塔（東莒島燈塔）創建於1872年，已有152年歷史，為全國第一座花崗石砌的燈塔，於2008年12月升格為國定古蹟。交通部航港局為辦理東犬燈塔附屬建物及燈塔整修作業，10月1日起封閉園區，預計明年6月完成修復後再全面開放園區開放。

航港局表示，東犬燈塔經年風吹雨打，附屬建物及燈塔銑鐵塔身構件有劣化情形，為維護古蹟及穩定燈塔相關建物結構，將以臨時施工架包覆燈塔附屬建物及燈塔，辦理檢修作業。考量燈塔園區施工期間安全性，將進行園區封閉，並於燈塔園區周邊道路設置提醒封閉告示牌。

航港局提醒，燈塔整修工程進行期間，將封閉燈塔園區各入口處，若遊客要前往燈塔拍照可至北側入口處停車場，勿進入燈塔園區內，以維自身安全。

東犬燈塔（東莒島燈塔）出入口封閉示意圖。圖／航港局提供
東犬燈塔（東莒島燈塔）出入口封閉示意圖。圖／航港局提供

國定古蹟 建物 燈塔 航港局

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