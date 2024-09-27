全台66家SRF總體檢出爐 使用廠戴奧辛不合格率25％

固體再生燃料（SRF）引發空汙爭議，環境部為此組成「SRF營運體檢輔導團」，就廢棄物、進廠、設備及產品管理等面向，體檢全台66家SRF廠商。今結果出爐，有52-70%的製造廠符合，30至48%待加強，使用廠則逾9成符合，僅6%待加強。但針對民眾最有疑慮的戴奧辛汙染排放上，檢測的16家使用廠，合格家數12家，合格率僅75%。環境部指出，面對未來管制標準加嚴，將有2成、14家的SRF廠商退場。

環境部長彭啓明今親自出席記者會，並拿出SRF原料、半成品、成品實物現場解說「什麼是好的SRF產品」。他指出，SRF目的在「以廢轉能」，唯有經過純化去除雜質，再經過均質化轉製成SRF，提供SRF使用廠作為燃料使用，才是好的固體再生燃料。

環境部資源循環署長賴瑩瑩指，5年來，SRF從8家廠商成長至66家，產量也從每年5.5萬噸成長至約30萬噸。這次體檢的66家SRF廠，包括48家製造廠、18家使用場。製造廠部分，僅1家未裝設必要的純化、均質化設備，產品品質則均符合標準，但在銷售流向上，有11家未直接銷售給使用者，有8家至今尚未銷售，有18家未確實申報銷售流向、1家完全未申報銷售流向。

使用廠部分，在燃料使用、排放檢測結果，燃料使用以燃煤為大宗，SRF及其他燃料以輔助燃料混燒，SRF使用比例約17%。值得注意的是，先前引發民眾疑慮的戴奧辛汙染，這次檢測16家使用場，合格家數12家，合格率75%。也就是說，仍有四分之一不合格的比率。

彭啓明坦言，SRF在台灣發展五年多，法規趨近完整，但仍不完美，這次總體檢是追求完美的第一步，從去年到今年，環境部一直在強化SRF製造運作、管理等規範，但還是不夠完美。彭啓明指出，面對環境部將加嚴SRF製造與空污排放標準，預計約2成、14家SRF廠商退出SRF市場。

賴瑩瑩表示，環境部接下來將依據SRF體檢報告結果，在12月底公告SRF管理辦法，提升管理法令位階，規畫方向包括新增網路申報項目、建立第三方驗證制度、CCTV設置查看等。

另對於SRF使用廠空氣汙染排放的重金屬、戴奧辛，也將統一採最嚴格的大型焚化爐標準，並加測戴奧辛前驅物(CO、HCl)及檢測頻率，期待能進一步提升SRF的產業水準，除此，環境部預計在年底提出SRF白皮書，建構SRF轉廢為能良好的發展環境。

先前桃園市府為撤銷3家SRF進駐案槓上中央，有媒體提問日後新設廠是否適用新法規？彭啓明說，管理辦法預計年底公告，新設廠或使用者就是使用新標準，桃園廠商也是，至於桃園設不設廠，這是桃園市府跟廠商的契約問題，環境部尊重，未來設廠就是新標準。他另強調，他不是來推動SRF產業的，最重要的還是源頭減量，環境部年底還會推出SRF白皮書，由專家針對產業進行策略性討論。