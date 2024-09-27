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提升表演藝術倉儲環境計畫 10/1起受理線上申請

中央社／ 台北27日電

為穩定表演團隊創作能量，健全表演藝術產業生態，文化部推出「提升表演藝術倉儲環境補助計畫」，自10月1日起至10月31日受理線上申請。

根據文化部發布新聞稿，近年國內表演藝術團隊接連發生倉庫失火意外，突顯合法、安全、便利與價格合理的倉儲空間對於團隊的重要性。

新聞稿指出，表演藝術倉儲環境補助自111年度啟動迄今，已協助40個表演團隊陸續改善倉儲空間環境，深獲表演團隊肯定。

受補助團隊樣態多元，如財團法人紙風車文教基金會、明華園戲劇團、財團法人擊樂文教基金會、黃翊工作室、台東回響樂團、真雲林閣掌中劇團、福爾摩沙馬戲團、海波兒童劇團等。

文化部提醒，有意申請計畫的表演藝術團隊，請務必確認所承租倉儲空間的合法性及安全性。

凡合法承租倉儲且登記或立案滿1年以上的表演藝術團體或組織，得提出申請包含租用倉儲租金、設備、修繕等有助於提升倉儲環境的項目經費。相關補助資訊與申請文件，請至文化部獎補助資訊網查詢及下載。

團隊 文化部

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