提升表演藝術倉儲環境計畫 10/1起受理線上申請

台灣東方太平洋海面上，兩個低壓中心發展當中，預估將在今（27）晚生成「燕子」颱風，另一個則預計最快在明（28）天增強為颱風「山陀兒」。關於颱風的名字，有作家指出，山陀兒（Krathon）和上周的葡萄桑...

2024-09-27 15:20