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影／不倒騎士單車環台圓夢 號召癌友運動抗癌

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
繼去年與馬偕紀念醫院等團體合作抗癌門士單車環台後，2024「不倒騎士騎出生命」益騎關心癌、單車環台圓夢活動今天在馬偕紀念醫院舉行啟程記者會。記者邱德祥／攝影
繼去年與馬偕紀念醫院等團體合作抗癌門士單車環台後，2024「不倒騎士騎出生命」益騎關心癌、單車環台圓夢活動今天在馬偕紀念醫院舉行啟程記者會。記者邱德祥／攝影

繼去年與馬偕紀念醫院等團體合作抗癌門士單車環台後，2024「不倒騎士騎出生命」益騎關心癌、單車環台圓夢活動，今天在馬偕紀念醫院舉行啟程記者會，宣布11月3日上午將從馬偕紀念醫院出發單車環台10天，全程1100公里的旅程，沿途拜會各縣市政府與醫院，就像移動的燈塔點亮生命之光，至今共有50位癌友及親屬報名參加，馬偕紀念醫院副院長許希賢更參與陪騎，以行動支持癌友重新面對嶄新人生。

啟程記者會由國健署長吳昭軍到場支持，馬偕紀念醫院總院長張文瀚於啟程記者會上表示，運動對於病友的康復過程具有極大的幫助，這次活動不僅是體力的挑戰，也給予癌友心靈上的養分，並期待與癌友們與陪騎者能順利平安完成這段充滿意義的旅程。

馬偕紀念醫院胸腔外科主任曁台灣抗癌協會理事長黃文傑說，罹癌病人在撐過治療期走向復原期時，須保持均衡的飲食、適當的運動，台灣抗癌協會鼓勵在環台騎乘中，放鬆心情，以運動帶來歡笑一起同樂，會對健康有幫助，並且廣邀癌友參與，也歡迎各縣市單車好友相約陪騎，一起陪伴癌友這趟有意義與有自信的旅程。

參與的癌友吳勝傑是職業連結車司機，他在會上分享，長期以年來整天離不開三大致病風險的檳榔、香菸、酒，六年前發現罹患口腔癌，度過漫長艱辛的治療過程，現在不但戒了壞習慣，還能好好注意營養攝取，加上規律生活以及運動，才能有好的體力參與單車環台的壯舉。

本屆「不倒騎士騎出生命」癌友單車環台活動，本次自11月3日從台北市啟程，路經宜蘭礁溪(1/3)→花蓮市(11/4)→台東池上(11/5)→台東大武(11/6)→屏東東港(11/7)→台南南區(11/8)→雲林斗六(11/9)→台中豐原(11/10)→新竹市(11/11)→新北市政府(11/12)→完騎1100公里記者會。

參與的癌友吳勝傑（右）是職業連結車司機，他在會上分享，長期以年來整天離不開三大致病風險的檳榔、香菸、酒，六年前發現罹患口腔癌，度過漫長艱辛的治療過程，現在不但戒了壞習慣,，還能好好注意營養攝取，加上規律生活以及運動，才能有好的體力參與單車環台的壯舉。記者邱德祥／攝影
參與的癌友吳勝傑（右）是職業連結車司機，他在會上分享，長期以年來整天離不開三大致病風險的檳榔、香菸、酒，六年前發現罹患口腔癌，度過漫長艱辛的治療過程，現在不但戒了壞習慣,，還能好好注意營養攝取，加上規律生活以及運動，才能有好的體力參與單車環台的壯舉。記者邱德祥／攝影
繼去年與馬偕紀念醫院等團體合作抗癌門士單車環台後，2024「不倒騎士騎出生命」益騎關心癌、單車環台圓夢活動今天在馬偕紀念醫院舉行啟程記者會，國健署長吳昭軍（右）到場支持。記者邱德祥／攝影
繼去年與馬偕紀念醫院等團體合作抗癌門士單車環台後，2024「不倒騎士騎出生命」益騎關心癌、單車環台圓夢活動今天在馬偕紀念醫院舉行啟程記者會，國健署長吳昭軍（右）到場支持。記者邱德祥／攝影

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