狂生病又關節痛？TOP10抗發炎食物防癌抗老又美顏



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「抗發炎食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的抗發炎食物排行。

若長期處於壓力與不規律的作息，身體容易陷入隱性發炎的狀態，不僅會影響免疫系統、造成身體疼痛，還可能增加罹患糖尿病、心血管疾病，甚至是癌症的風險。不過透過食用胡蘿蔔、酪梨、莓果等富含抗氧化與天然消炎成分的食物，有助於減少體內發炎反應。因此接下來就讓我們一起了解還有哪些抗發炎食物，為身體構築一層強力的保護屏障吧！

「胡蘿蔔」助緩解炎症 網推「蘋果」抗發炎還可入菜風味超多變

▲ 網友熱議TOP10抗發炎食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近六個月內網友針對「抗發炎食物」相關話題的討論，可以發現「胡蘿蔔」最受關注。隨著健康意識的抬頭，許多人提倡透過「抗發炎」生活遠離各式病症，其中在飲食方面，胡蘿蔔中富含的「β-胡蘿蔔素」，不僅本身是強大的抗氧化劑，可中和自由基、減緩炎症，還能在體內轉化成維生素A，對抗炎相當有效，因而備受網友青睞。

如有人指出「晚餐可以吃甜味蔬菜（胡蘿蔔甜椒等）」，不僅能滿足對甜食的慾望，還能遵循「盡量選擇原型食物，少吃加工食品」的抗炎飲食原則；還有煮夫煮婦們分享胡蘿蔔「比較可以久煮營養較不易流失」，適合生活忙碌的人做成抗炎湯品，冷凍保存後加熱食用，或加麵、加米做成湯麵與粥品都十分方便又健康。

而營養價值高、一年四季皆十分常見的「蘋果」也經常被點名。富含「維生素C」、「維生素E」等天然抗氧化劑的蘋果，對於防癌、抗發炎十分有幫助，且口感清甜，不僅可直接食用，也能做成各種料理，如「早上可以打一杯新鮮蘋果香蕉果汁喝」，或加入各式蔬果、堅果做成「綠拿鐵」當作早餐，天然健康又富有飽足感；還有網友分享「蘋果的酸甜味和咖哩的香辣味完美融合，很適合炎熱的夏天」，認為將蘋果煮熟入菜也十分值得嘗試。

此外，含有豐富「茄紅素」的「番茄」也是熱門的抗發炎食物之一。網上便有文章指出「茄紅素中的抗氧化性質可抑制炎症、促進腸道順暢」，引起留言共鳴「番茄真的好處多多」、「有抗氧化作用，是大家都喜愛的東西啦」。由於茄紅素是脂溶性的，也可以搭配同樣有抗炎效果的「橄欖油」食用，不僅能提升茄紅素的吸收率，簡單拌炒後的美味也令人難以抗拒。

抗發炎食物雖無法一吃見效，但還是不妨將上述網友提及的食物融入日常飲食，並減少加工食品的攝取，配合健康的生活習慣，一起逐步打造更強健的體魄，遠離慢性疾病的威脅吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「抗發炎食物」相關討論則數。

觀測期間：2024/03/18~2024/09/18，共六個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw