這什麼颱風名？「山陀兒」是熱帶水果 作家：中南部路邊可見

台灣東方太平洋海面上，兩個低壓中心發展當中，預估將在今（27日）晚生成「燕子」颱風，另一個則預計最快在明（28）日增強為颱風「山陀兒」。關於颱風的名字，山陀兒（Krathon）和上周的葡萄桑（Pulasan）颱風一樣都是熱帶水果名，其白色果肉味道酸甜與山竹相似，因而被稱作「小山竹」，有作家指出山陀兒在台灣的中南部也看得到。

植物科普作家王瑞閔在臉書粉專「胖胖樹的熱帶雨林（Fat-Fat Tree Tropical Rainforest）」發文，提到「今年的颱風很熱帶水果，走了一個葡萄桑，又來一個山陀兒，也是一種熱帶水果，中南部不少」，他表示山陀兒是楝科的大喬木，形狀及口感與山竹相似，有淡淡香氣，滋味酸酸甜甜，甚是好吃，只是果肉極少，較為可惜。山陀兒原生分布在東南亞低地森林，1919年台灣總督府殖產局園藝試驗場嘉義支場（農業試驗所嘉義分所前身）從新加坡引進山陀兒，有苗木商改稱它為金錢果或大王果。

王瑞閔指出，山陀兒在中南部不算少見，除了中興大學、屏科大，他在台中以南各縣市的公園，還有私人土地都有見過，台中的東協廣場偶爾也會販售新鮮水果，花市也常見販售苗木。

除此之外，「山陀兒」颱風的名字由來也相當曲折。事實上，颱風的命名是由世界氣象組織颱風委員會成員提供，包括日本、美國、中國、香港、澳門等14個國家及地區，各自提供10個名字，總計140個名稱分5組輪流。不過每年委員會中都會討論跟檢討，若曾造成重大災害或有爭議的颱風名稱將會被除名。

「山陀兒」颱風有兩個前身，最早叫「榴槤」颱風，2006年在菲律賓造成1400人傷亡遭永久除名，隔年改名為「山竹」。2018年「山竹」颱風再次對菲律賓和華南沿岸造成嚴重破壞，又被永久除名，隔年才改名為「山陀兒」。