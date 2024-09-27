影／夾娃娃防失智！失智症名醫抓娃娃 體驗人類狩獵本性

9月國際失智症月，嘉市新開幕的夾子園航母店舉辦「樂齡勇壯讚」活動，77歲失智症權威醫師、嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師上午參加，在同年齡抓娃娃達人陳榮哲指導下抓娃娃，玩5次抓到3包飲料，觀眾喊讚。

曹汶龍展示「戰利品」笑開懷，他說，「夾娃娃機對輕微失智、輕度認知障礙者有幫助，是心、手、腦一起活動好工具，可讓人感受人類狩獵本性！」

77歲嘉市國川美妙教育事務基金會董事、市府退休教育處科員陳榮哲，投注金錢花時間練成夾娃娃達人，邀同年的曹汶龍體驗抓娃娃，曹汶龍擔任國川美妙教育事務基金會顧問，積極推動預防失智症，是熱映2集的大愛電視台「您好！我是誰」節目故事主角。

曹汶龍說，現代醫藥養生進步，壽命延長，愈來愈高齡，失智不可免，失智不可怕，要找對方法因應，玩夾娃娃機需站立，對輕微失智、輕度認知障礙者，是心、手、腦一起活動的好工具。抓娃娃過程，讓人感受人類狩（射）獵本性，因為娃娃機內物品隨時異動→視覺立即反映大腦→腦部依經驗判斷機動指揮→手腳隨即配合操控把手捕獵物品→夾下來成為囊中之物，分享戰利品給親友、子女，有成就感。

抓娃娃過程緊張刺激，熱血沸騰，曹汶龍表示，站立走動、訓練專注、手腦並用、血液暢流對腦部記憶體增生有幫助，加上觀眾鼓勵掌聲與歡呼，成就感對樂齡長者心理也有助益。陳榮哲說，推動社區抓娃娃做公益。