最超值的健康投資 運動可降3成罹癌風險

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聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部國健署長吳昭軍表示，世界衛生組織指出，缺乏身體活動是全球非傳染性疾病與死亡風險主要因素，運動也是健康台灣的一環，盼民眾從小養成運動習慣。記者林琮恩／攝影
衛福部國健署長吳昭軍表示，世界衛生組織指出，缺乏身體活動是全球非傳染性疾病與死亡風險主要因素，運動也是健康台灣的一環，盼民眾從小養成運動習慣。記者林琮恩／攝影

賴清德總統競選期間宣示成立「體育部」，奧運代表隊拿下佳績，讓府院更重視體育議題。衛福部國健署今舉辦「運動健康 永續人生」研討會，國健署長吳昭軍表示，世界衛生組織指出，缺乏身體活動是全球非傳染性疾病與死亡風險主要因素，運動也是健康台灣的一環，盼民眾從小養成運動習慣。

根據世衛報告，定期進行身體活動，可將多種癌症風險降低28%至32％，全球人口若更活躍，每年可減少四、五百萬人死亡。吳昭軍表示，身體活動有助於預防高血壓、維持健康體位，並改善心理健康，提升生活品質與幸福感。

吳昭軍表示，過去各界提到國民運動，多以健行、跑步為主，但隨時代進步，必須評估這類運動活動量是否足夠，可支持身體功能，衛福部將與教育部體育署合作，導入人工智慧（AI），找出適合不同族群的運動項目，並透過強化活動安全等，提升運動環境，打造台灣成為「運動島」。

教育部體育署副署長洪世昌說，根據調查，新冠疫情後，國人參與健康活動風氣漸長，對於運動關注度提高，體育署除培育國手，在國際賽事中為國爭光，鼓勵民眾養成規律運動習慣，更是重要政策目標，在硬體方面補助縣市興建國民運動中心，在軟體方面，則推動運動愛台灣計畫，輔導縣市政府設計多元、具特色的運動計畫。

洪世昌提到，為鼓勵青壯年族群積極參與運動，政府爭取在台灣舉辦世界壯年運動會，這是少數不必經過選拔、接受國手訓練，就可以個人身分參與的國際賽事，目前已有2萬餘人報名，鼓勵全台年滿30歲民眾踴躍參加。

府院預計，體育部將於明年初掛牌。吳昭軍表示，未來衛福部將與體育部合作，提升全民運動，達到預防疾病發生的目標。洪世昌則表示，雙方已合作運動愛台灣、運動企業認證平台等計畫，未來亦將密切合作，讓國人享受運動，發揮運動的健康效益。

教育部體育署副署長洪世昌說，根據調查，新冠疫情後，國人參與健康活動風氣漸長，對於運動關注度提高，體育署除培育國手，在國際賽事中為國爭光，鼓勵民眾養成規律運動習慣，更是重要政策目標。記者林琮恩／攝影
教育部體育署副署長洪世昌說，根據調查，新冠疫情後，國人參與健康活動風氣漸長，對於運動關注度提高，體育署除培育國手，在國際賽事中為國爭光，鼓勵民眾養成規律運動習慣，更是重要政策目標。記者林琮恩／攝影

衛福部 運動 體育

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