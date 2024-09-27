快訊

LINE貼圖、表情貼1折只有5天！21款只要6元 咖波、兔子便利商店全買126元

飛往廈門…黃紹庭發3點聲明「未潛逃、未浮報助理費」 盼司法還諸清白

新婚才半年 日28歲歌手「酸欠少女」驚傳身亡！

長庚研究發現兒童過敏與基因有關 醫：助發展標靶治療

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
林口長庚醫院兒童胸腔內科教授邱志勇研究團隊，利用次世代基因定序(NGS) 揭開兒童過敏反應的基因密碼。圖／邱志勇醫師提供
林口長庚醫院兒童胸腔內科教授邱志勇研究團隊，利用次世代基因定序(NGS) 揭開兒童過敏反應的基因密碼。圖／邱志勇醫師提供

全球兒童均面臨過敏性疾病問題，飲食與環境是二大誘發因素，林口長庚醫院研究團隊，藉由次世代基因定序（NGS），找出氣喘異位性皮膚炎這二項疾病，與病童體內免疫T細胞受體表面基因異常有關，研究結果可用於發展過敏的標靶治療。

研究計畫主持人、林口長庚醫院兒童胸腔內科教授邱志勇表示，過敏性疾病對個人、醫療系統帶來極大經濟負擔，根據世衛組織，全球20%至30%兒童，受過敏性疾病影響，台灣兒童氣喘發生率約為5%至7%，異位性皮膚炎盛行率則高達10％至15%。

氣喘主要影響呼吸系統，導致呼吸困難、喘鳴和咳嗽，而異位性皮膚炎則會造成皮膚瘙癢、皮疹和皮膚發炎。邱志勇說，此二種疾病均是免疫系統引起過敏反應導致，患者免疫T細胞表面受體，接觸塵蟎、食物、花粉、寵物皮屑等過敏源後，引發免疫系統過度反應而致病。

邱志勇說，研究團隊利用次世代基因定序，建立免疫T細胞資料庫，並研究其中78位過敏病童的基因，結果發現，過敏兒童免疫T細胞接觸塵蟎過敏原時，受體上基因TRAV4和TRAV13-1表現增加，接觸食物過敏原時，則是TRAV8-3表現增加。

「研究結果說明，免疫T細胞表面受體基因表現，在過敏反應中扮演重要角色。」邱志勇表示，透過NGS分析，可讓醫學界逐步解開兒童過敏反應的基因密碼，未來醫師將可針對特定兒童過敏情況，以個人化標靶治療改善病情，達到精準治療目的。前述研究結果，刊登於2024年5月國際醫學期刊「兒童過敏與免疫學（Pediatric Allergy and Immunology）」雜誌。

基因 氣喘 異位性皮膚炎

延伸閱讀

搶醫護 長庚醫療法人將辦兩場留任說明會

斥資86億！林口長庚新醫療大樓開工 2029年啟用提供870病床

高雄大同醫院經營權紛爭愈演愈烈 醫護嗆「一個都不留，全部都帶走」

影／高醫工會為丟失大同醫院經營權上街頭！高市衛生局長上火線回擊

相關新聞

大雷雨炸北北基 坪林、石碇「山區暴雨」國家級警報響

中央氣象署稍早針對北北基3縣市發布大雨特報，接著發布大雷雨即時訊息，警戒區域：颱北市、基隆市、新北市，持續至下午1時30...

颱風最快今晚生成恐中颱之姿侵台 不排除海陸警齊發 這2天影響最劇烈

注意東南方海面熱帶性低氣壓的影響，中央氣象署預報員徐仲毅表示，它可能變成颱風，影響台灣天氣，周末之後的天氣由它來主宰，北...

雷雨影響 澎湖機場暫停地面作業、部分航班恐延誤

交通部民航局表示，因雷雨影響，澎湖機場上午9時10分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，注意航班異...

震後半年天祥相對穩定 太魯閣晶英10月1日重新營業

太魯閣國家公園天祥地區的太魯閣晶英酒店，4月震後停業近半年，10月1日即將重新迎賓，外界關心天祥震後狀況，管理單位今天說...

燕子或山陀兒可能逼台甚至登陸 粉專：颱風暴風圈籠罩機率高

台灣東方海面有兩個熱帶性低氣壓，都有發展成輕度颱風的趨勢。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，位於台灣東南方的熱...

當不成燕子…「準山陀兒」颱風恐發海警 專家：速度緩慢影響時間長

台灣東方海面上又出現熱帶系統，目前西北太平洋上有2個熱帶低氣壓，分別為TD21和TD22。在未來三天內，皆有可能相繼增強為今年的第17號颱風「燕子」（Jebi）和第18號颱風「山陀兒」（Krathon）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。