長庚研究發現兒童過敏與基因有關 醫：助發展標靶治療

全球兒童均面臨過敏性疾病問題，飲食與環境是二大誘發因素，林口長庚醫院研究團隊，藉由次世代基因定序（NGS），找出氣喘、異位性皮膚炎這二項疾病，與病童體內免疫T細胞受體表面基因異常有關，研究結果可用於發展過敏的標靶治療。

研究計畫主持人、林口長庚醫院兒童胸腔內科教授邱志勇表示，過敏性疾病對個人、醫療系統帶來極大經濟負擔，根據世衛組織，全球20%至30%兒童，受過敏性疾病影響，台灣兒童氣喘發生率約為5%至7%，異位性皮膚炎盛行率則高達10％至15%。

氣喘主要影響呼吸系統，導致呼吸困難、喘鳴和咳嗽，而異位性皮膚炎則會造成皮膚瘙癢、皮疹和皮膚發炎。邱志勇說，此二種疾病均是免疫系統引起過敏反應導致，患者免疫T細胞表面受體，接觸塵蟎、食物、花粉、寵物皮屑等過敏源後，引發免疫系統過度反應而致病。

邱志勇說，研究團隊利用次世代基因定序，建立免疫T細胞資料庫，並研究其中78位過敏病童的基因，結果發現，過敏兒童免疫T細胞接觸塵蟎過敏原時，受體上基因TRAV4和TRAV13-1表現增加，接觸食物過敏原時，則是TRAV8-3表現增加。

「研究結果說明，免疫T細胞表面受體基因表現，在過敏反應中扮演重要角色。」邱志勇表示，透過NGS分析，可讓醫學界逐步解開兒童過敏反應的基因密碼，未來醫師將可針對特定兒童過敏情況，以個人化標靶治療改善病情，達到精準治療目的。前述研究結果，刊登於2024年5月國際醫學期刊「兒童過敏與免疫學（Pediatric Allergy and Immunology）」雜誌。