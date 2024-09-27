上班族肩頸硬、頭痠痛多年無解？中醫新式「針刀」有可能解決
電腦族、低頭組長期坐姿、頭部姿勢不良經常造成「頸源性頭痛」，甚至肩頸劇烈痠痛、脖子難以轉動，也沒辦法往後仰，嚴重影響工作與睡眠。衛福部新營醫院中醫科發表「小針刀」治療成果，嚴重「富貴包」和高低肩患者，沾黏嚴重位置用封刀輕輕撥開，不到5分鐘，脖子就能活動自如，一周後再治一次就完全恢復，連背後的富貴包也消了大半。
中醫部主治醫師郭俊佑表示，「頸源性頭痛」起因長時間姿勢不良，當頸部後側肌肉過度緊繃，或沾黏纖維化就會造成枕後神經遭壓迫，從後頸往頭頂耳後延伸疼痛，在整天低頭工作後，天氣變冷或冷風吹到後頸時更容易發作，疼痛難耐，頸部血循受到影響也常伴隨頭暈、頸部不適、耳鳴、記憶力及集中力不佳、眼睛感覺發暗發疼等症狀。
郭俊佑說，有些患者求助骨科、復健科打止痛針、注射類固醇、物理治療處理但效果都不理想。小針刀非開刀，也不是刀，它是將中醫的針灸「針」和西醫的手術「刀」，結合為一體的新醫療工具，融合兩者的特色及優點，才以此命名。小針刀治療時間短，醫師會用快速動作處理痛點，局部會有一些痠脹痛感。由於小針刀是特別訂製的針，且屬技術性治療，是自費項目。
郭俊佑說，醫師需嚴格訓練及臨床實習，並非每個中醫師都會使用小針刀。對坐骨神經病、膏肓痛、五十肩、高爾夫球肘、網球肘、關節炎、扳機指、足底筋膜炎等各種頑固疾病，或長期治療但效果不佳痠痛，都可做小針刀。
他說，西醫已建議選擇開刀治療前，可先考慮做小針刀，免住院、免臥床、無傷口照護問題，無開刀風險，效果立竿見影。
郭俊佑建議，出現疑似頸源性頭的症狀，可試著按摩拉筋放鬆肩頸脖子減緩疼痛：方法是將頸部向左右兩邊側扳、能放鬆上斜方肌及斜角肌，眼睛平視前方做縮下巴的動作，去拉伸枕下肌群肌肉。上頸部痠痛的地方也可輕輕揉按並搭配熱敷，最後則是平時注意改掉彎腰駝背或烏龜脖的動作，才能真正從根源解決這類頭痛的問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言