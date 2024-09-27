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上班族肩頸硬、頭痠痛多年無解？中醫新式「針刀」有可能解決

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
肩頸硬、頭痠痛多年無解？中醫新式「針刀」有可能解決。圖／醫師郭俊佑提供
肩頸硬、頭痠痛多年無解？中醫新式「針刀」有可能解決。圖／醫師郭俊佑提供

電腦族、低頭組長期坐姿、頭部姿勢不良經常造成「頸源性頭痛」，甚至肩頸劇烈痠痛、脖子難以轉動，也沒辦法往後仰，嚴重影響工作與睡眠。衛福部新營醫院中醫科發表「小針刀」治療成果，嚴重「富貴包」和高低肩患者，沾黏嚴重位置用封刀輕輕撥開，不到5分鐘，脖子就能活動自如，一周後再治一次就完全恢復，連背後的富貴包也消了大半。

中醫部主治醫師郭俊佑表示，「頸源性頭痛」起因長時間姿勢不良，當頸部後側肌肉過度緊繃，或沾黏纖維化就會造成枕後神經遭壓迫，從後頸往頭頂耳後延伸疼痛，在整天低頭工作後，天氣變冷或冷風吹到後頸時更容易發作，疼痛難耐，頸部血循受到影響也常伴隨頭暈、頸部不適、耳鳴、記憶力及集中力不佳、眼睛感覺發暗發疼等症狀。

郭俊佑說，有些患者求助骨科、復健科打止痛針、注射類固醇、物理治療處理但效果都不理想。小針刀非開刀，也不是刀，它是將中醫的針灸「針」和西醫的手術「刀」，結合為一體的新醫療工具，融合兩者的特色及優點，才以此命名。小針刀治療時間短，醫師會用快速動作處理痛點，局部會有一些痠脹痛感。由於小針刀是特別訂製的針，且屬技術性治療，是自費項目。

郭俊佑說，醫師需嚴格訓練及臨床實習，並非每個中醫師都會使用小針刀。對坐骨神經病、膏肓痛、五十肩、高爾夫球肘、網球肘、關節炎、扳機指、足底筋膜炎等各種頑固疾病，或長期治療但效果不佳痠痛，都可做小針刀。

他說，西醫已建議選擇開刀治療前，可先考慮做小針刀，免住院、免臥床、無傷口照護問題，無開刀風險，效果立竿見影。

郭俊佑建議，出現疑似頸源性頭的症狀，可試著按摩拉筋放鬆肩頸脖子減緩疼痛：方法是將頸部向左右兩邊側扳、能放鬆上斜方肌及斜角肌，眼睛平視前方做縮下巴的動作，去拉伸枕下肌群肌肉。上頸部痠痛的地方也可輕輕揉按並搭配熱敷，最後則是平時注意改掉彎腰駝背或烏龜脖的動作，才能真正從根源解決這類頭痛的問題。

肩頸硬、頭痠痛多年無解？中醫新式「針刀」有可能解決。圖／醫師郭俊佑提供
肩頸硬、頭痠痛多年無解？中醫新式「針刀」有可能解決。圖／醫師郭俊佑提供

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