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震後半年天祥相對穩定 太魯閣晶英10月1日重新營業

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣白楊步道在4月地震後持續封閉，圖為工作人員空拍勘災。圖／太魯閣國家公園管理處提供
太魯閣白楊步道在4月地震後持續封閉，圖為工作人員空拍勘災。圖／太魯閣國家公園管理處提供

太魯閣國家公園天祥地區的太魯閣晶英酒店，4月震後停業近半年，10月1日即將重新迎賓，外界關心天祥震後狀況，管理單位今天說明，天祥受損相對輕微，目前為中橫沿線的簡易休息區，未提供解說、餐飲等服務，天祥以東到閣口白天有5時段管制通行，且仍有風險，建議要到天祥從西端進入。

太魯閣國家公園管理處今天表示，0403地震對天祥造成的影響相對輕微，初期是園區重要臨時避難所及前進指揮所，目前地質與天候條件相對穩定，天祥成為過路民眾的簡易休息站，公廁、停車場、梅園、福園及文天祥公園都可以使用，天祥遊客中心和白楊步道仍然封閉，也暫停提供解說、餐飲服務。

「天祥東端處於待機模式」，太管處表示，園區因地震受創，自然環境和各項服務，都需要一段時間才能復原，雖然天祥相對穩定，但台8線中橫公路仍在災後復建階段，天祥東端（167.7K~184.5K）白天上午7時至8時、上午10時、上午12時至12時30分、下午2時30分、及下午4時至5時30分，共5時段管制通行，夜間封閉。且天祥以東到太魯閣口仍有風險，相較天祥以西到合歡山路線相對穩定，太管處建議，要到天祥的民眾從西端進入。

太魯閣晶英酒店表示，10月1日「緩步啟動」恢復營業，到年底為止，每周僅周四到周一5天接受入住，周二、周三未營業。飯店往東、往西道路都可以通行，但須注意管制時間，民眾可自行開車前往，或預約定時定點接駁車。

太魯閣國家公園內的長春祠步道，在7月凱米颱風來襲時受損情況。圖／太魯閣國家公園管理處提供
太魯閣國家公園內的長春祠步道，在7月凱米颱風來襲時受損情況。圖／太魯閣國家公園管理處提供

中橫公路 太魯閣國家公園 晶英酒店

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