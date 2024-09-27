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國內註冊4萬架無人機 國際研討會今登場...民航局盼交流建構法規

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部民用航空局今舉辦「2024國際無人機及先進空中交通載具檢驗論壇」。圖／民航局提供
交通部民用航空局今舉辦「2024國際無人機及先進空中交通載具檢驗論壇」。圖／民航局提供

國內註冊的無人機數量已近4萬架，交通部民用航空局今於嘉義舉辦「2024國際無人機及先進空中交通載具檢驗論壇」，由美國、歐盟與日本代表與專家分享無人機及大型先進空中交通載具的安全檢驗方法及國際法規，民航局長何淑萍強調，發展無人機是台灣的契機，希望透過交流建構指引國內業者符合我國及國際法規。

民航局表示，今天論壇邀請美國聯邦航空總署FAA、歐盟及日本民航局等主管機關代表和專家。何淑萍致詞指出，無人機活動的申請案，從2020年3月民航法納管前總計600餘件，現在已增加到每天50幾件，因為使用越來越普及，製造端的管理也越來越重要，修正後的無人機管理規則預計今年12月1日實施。

民航局統計，目前國內註冊的無人機數量已近4萬架，從初期小型休閒娛樂用途，逐漸多元化及大型化，在物流、農業、緊急救援、軍事及空中計程車等方面快速發展。何淑萍指出，無人機檢驗監理機制要符合國際趨勢，制訂過程需要業界共同合作，希望透過論壇與國際專家交流，建構指引國內業者符合我國及國際法規。

此次論壇邀請美國FAA代表Caspar Wang分享無人機檢驗及政策方向與AAM載具檢驗基礎介紹；歐盟專家Marco Ducci分享無人機檢驗架構及方法與AAM載具檢驗方法；下午則由日本民航局代表Mitsunori Yamashika分享無人機及AAM檢驗介紹及國際合作。

交通部民用航空局舉辦「2024國際無人機及先進空中交通載具檢驗論壇」今天在嘉義登場。圖／民航局提供
交通部民用航空局舉辦「2024國際無人機及先進空中交通載具檢驗論壇」今天在嘉義登場。圖／民航局提供

日本 民航局 載具

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