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燕子或山陀兒將成颱 北市府示警：預期帶來的風力不小

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
目前西北太平洋上有2個熱帶低氣壓，分別為TD21(右)和TD22(左)。皆有可能相繼增強為今年的第17號颱風「燕子」（Jebi）和第18號颱風「山陀兒」（Krathon）。圖／取自中央氣象署
目前西北太平洋上有2個熱帶低氣壓，分別為TD21(右)和TD22(左)。皆有可能相繼增強為今年的第17號颱風「燕子」（Jebi）和第18號颱風「山陀兒」（Krathon）。圖／取自中央氣象署

依據中央氣象署最新氣象預報，熱帶性低氣壓TD22預計明天生成為颱風燕子或山陀兒，目前預期接近台灣時有可能成為中度颱風，有50%發布陸警機率，且不排除有登陸可能。北市災防辦今天上午舉行天氣分析會議，要求市府各防救災單位依權責預做整備。

災防辦指出，目前各家預報模式尚有分歧，且其路徑不確定性高，但初步評估颱風主環流影響時間可能為10月1日至3日上半天，颱風及其前後可能帶來的長延時降雨。

災防辦指出，目前翡翠水庫目前已啟動調節放水，應持續密切掌握颱風動態，並依規定適時調節放水及加強呼籲民眾遠離下游新店溪河域，以維安全。

水利處針對抽水站進行試俥操作及加強防汛設備設施巡檢及移動式抽水機的維護保養工作。如需啟動只出不進管制措施乃至關閉疏散門，應及早通知相關單位，依規定啟動相關機制並宣導民眾知悉。

大地處針對山區易坍方、落石及近期曾發生災害之地點做好相關巡檢整備工作。並掌握土石流及老舊聚落保全住戶清冊及清查開口合約機具、整備相關復原人力機具，以利盡快處置坍方災情。公園處針對路樹針對道樹、公園、廣場等地樹木，加強巡檢修剪與維護。

另外，預期該颱風帶來的風力不小，都發局、工務局及勞動局應要求各建築與施工工地廠商，針對圍籬、帆布、廣告招牌、施工吊車及其他設施加強穩固。環保局加強巡檢行政區溝渠及清疏，也提醒民眾協助巡檢溝渠。

民政局通報各區公所，透過簡訊、line群組等管道提醒申辦防水閘門之民眾，利用假日期間檢視巡查防水閘門相關功能是否正常。

颱風

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