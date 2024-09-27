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新北推綠竹筍全年經濟 各種加工品最低享88折

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
深坑區農會推出「綠竹筍香腸」，爽脆的綠竹筍可減少香腸的油膩感，也研發出「綠竹筍水餃」，深受消費者歡迎。圖／新北市農業局提供
深坑區農會推出「綠竹筍香腸」，爽脆的綠竹筍可減少香腸的油膩感，也研發出「綠竹筍水餃」，深受消費者歡迎。圖／新北市農業局提供

綠竹筍盛產季在夏季，為讓民眾全年都吃得到綠竹筍好味道，新北市農業局與綠竹筍各產區農會合作，以多樣的方法，製成各式加工產品，將鮮食甘甜爽脆好滋味鎖住，讓喜歡新北綠竹筍的老饕，全年都能大快朵頤，現購買最低可享88折優惠。

八里區農會篩選出高品質的綠竹筍製成「黃金筍」，利用真空保鮮的方式來延長賞味期，保有綠竹筍最原始最新鮮的風味，八里區農會表示，「黃金筍」為全國首家取得綠竹筍產銷履歷的產品，也多次入選為「台灣農漁會百大精品」。

五股區農會將在地優良的綠竹筍做成筍乾，以日曬法將16斤綠竹筍製成1斤筍乾，適合筍乾控肉等料理方式。深坑區農會推廣在地特色美食文化，將深坑四寶的精選黑豬後腿肉和優質綠竹筍結合，製成口感特別的「綠竹筍香腸」，爽脆的綠竹筍可減少香腸的油膩感，也研發出「綠竹筍水餃」，深受消費者歡迎，另外還有爽口、鮮嫩多汁的「綠竹筍鮮肉丸」，是各式湯品的好夥伴。

新北市農業局長諶錫輝表示，綠竹筍在新北已經有百年的生產歷史，是全國綠竹筍最大產區，年產值將近17億元，民眾可到各農會超市購買或可至新北市農業局網頁網購，最低可享88折優惠。

綠竹筍盛產季在夏季，深受許多民眾喜愛。圖／新北市農業局提供
綠竹筍盛產季在夏季，深受許多民眾喜愛。圖／新北市農業局提供
五股區農會將在地優良的綠竹筍做成筍乾，以日曬法將16斤綠竹筍製成1斤筍乾，適合筍乾控肉等料理方式。圖／新北市農業局提供
五股區農會將在地優良的綠竹筍做成筍乾，以日曬法將16斤綠竹筍製成1斤筍乾，適合筍乾控肉等料理方式。圖／新北市農業局提供
八里區農會篩選出高品質的綠竹筍製成「黃金筍」，利用真空保鮮的方式來延長賞味期，保有綠竹筍最原始最新鮮的風味。圖／新北市農業局提供
八里區農會篩選出高品質的綠竹筍製成「黃金筍」，利用真空保鮮的方式來延長賞味期，保有綠竹筍最原始最新鮮的風味。圖／新北市農業局提供

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