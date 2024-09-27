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對抗新興傳染病 新北聯醫負壓隔離病房整建完工啟用

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市立聯合醫院負壓隔離病房整建啟用，新北市長侯友宜與疾管署長莊人祥今天到場視察。記者葉德正／攝影
新北市立聯合醫院負壓隔離病房整建啟用，新北市長侯友宜與疾管署長莊人祥今天到場視察。記者葉德正／攝影

新北市立聯合醫院三重院區2003年為了對抗SARS，花了18天改造院內負壓病房，更在新冠疫情期間肩負重任。新北市府、中央補助，加上院方自籌，總計斥資5430萬元重新整建，將舊有負壓隔離病房空間再造35床，包含24床微負壓病床及11間符合最新感控標準負壓隔離病房，除新冠肺炎外，如肺結核、M痘等法定傳染病人都可在負壓隔離病房集中收治，並提供醫療人員更安全的照護空間。

今天啟用典禮，包括新北市長侯友宜、衛福部疾管署長莊人祥、衛生局長陳潤秋等人到場。

侯友宜表示，新北聯醫為三蘆地區唯一區域教學醫院，提供周邊58萬在地民眾就醫服務，更肩負新北地區民眾醫療服務，尤其在新冠肺炎疫情期間，新北聯醫合計收治了2600多名確診病人，絕大多數均受到良好的照顧而順利康復出院。

侯友宜說，這次病房整建，新北市府補助1680萬元協助聯醫全面整建，負壓隔離病房設備符合最新感控規格，採用雙護理站、每間負壓隔離病房均有兩套氣體設備，更有專為親子設計的病房，方便父母與幼兒同時隔離治療，更感謝中央支援900萬元。

陳潤秋表示，新北聯醫自2003年SARS期間及肩負新北市唯一傳染病專責應變醫院重責，當疫情嚴重時需全院清空以收治確診病人，隨著病房老舊、負壓設備及管線鏽蝕破損、已達負荷臨界且經過新冠肺炎疫情的長期使用，亟需重新整建以符合現行傳染病應變的需求。

聯合醫院院長項正川表示，新冠肺炎期間因負壓病房設備長期無間斷使用，要定期進行維護保養實屬不易，加上如設備老舊效能不佳、汙染區及非汙染區動線不佳對照顧病人的醫護人員也是一種風險，感謝中央疾病管制署及新北市政府能夠補助約一半的整建經費，讓整建工程能在去年疫情解封後迅速開工，啟用後能讓病人及醫護人員安全更有保障。

項正川說，新北聯醫全新整建的負壓隔離病房，預計10月啟用，除新冠肺炎外，如肺結核、M痘等法定傳染病病人均可於負壓隔離病房集中收治，除可加速病人康復速度外，亦可減少疾病傳染的疑慮。

新冠肺炎 負壓隔離病房

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