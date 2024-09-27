50歲男長期靠菸檳酒紓壓 暴瘦7公斤竟是雙癌鎖喉

50歲李姓男子因工作壓力大，每天抽菸、喝酒及嚼檳榔達廿多年，直到吞嚥困難、暴瘦7公斤後就醫，查出下咽處有腫瘤，深入檢查又揪出中段食道惡性腫瘤，發現他罹下咽癌、食道癌，經接受化療、放療、手術等分階段療程，三年來維持病情穩定不復發，也讓他珍惜活著的每一天。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主治醫師吳偉榤說，患者當初求助該院耳鼻科醫師徐俊傑，經鼻咽內視鏡檢查，立即發現下咽部有異常腫瘤，切片化驗查出是惡性下咽鱗狀細胞癌，由於醫療團隊考量患者長期接觸香菸、檳榔及酒類等頭頸癌致癌物品，安排一系列檢查，發現患者中段食道位置被一顆巨大腫瘤幾乎塞住，原來病患同時罹患四期上的下咽癌，以及第三期的食道癌。

吳偉榤指出，下咽癌及食道癌都好發於50至60歲男性，危險因子菸、檳榔跟酗酒，由於整個口腔、喉嚨、食道都會接觸到同樣致癌物質的刺激誘發，容易造成「區域癌化效應」，約1到2成的病人會同時或接續罹患頭頸部及食道惡性腫瘤，建議患者務必接受進一步檢查。

亞大醫院安排頭頸癌及食道癌跨團隊溝通，擬定並執行三階段治療計畫。首先是針對下咽腫瘤及食道腫瘤化學合併放射治療二個月，再針對治療反應良好的食道腫瘤，安排食道切除及重建手術，最後再以口服化療藥物鞏固治療效果，治療後迄今定期回診，追蹤三年也無復發，同時維持不錯的生活品質。

患者也經常以親身經歷告誡身旁親友，務必戒除菸酒，「只為了一時紓壓，結果付出慘重代價，實在很划不來！」

吳偉榤也呼籲，頭頸癌與食道癌都十分注重預防勝於治療，尤其遠離致癌因子，包括拒絕菸檳酒、均衡飲食、控制體重，同時定期口腔篩檢，必要時可考慮接種HPV疫苗預防咽喉癌等，如發現疑似症狀，應及早就醫診治。

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