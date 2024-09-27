對流雲系發展旺盛 北北基留意大雨
受到對流雲系發展旺盛影響，交通部中央氣象署今天中午針對北北基發布大雨特報，提醒民眾留意瞬間大雨。
氣象署發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天大台北地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
大雨特報地區包含基隆北海岸、台北市、新北市。
氣象署也發布大雷雨即時訊息，警戒區域為台北市、基隆市、新北市，持續時間至下午1時30分。氣象署發布山區暴雨特報，警戒區域為新北市坪林區以及新北市石碇區。
另外，氣象署指出，關島東方海面的第21號熱帶性低氣壓，未來有發展為輕度颱風的趨勢，距離台灣遠且維持颱風強度的時間不長，對台灣沒有直接影響。
位於琉球南方海面第22號熱帶性低氣壓，短期內也有發展為颱風的趨勢，且距離台灣較近，預估假日起開始受到外圍環流的影響，且30日到10月2日為影響最明顯的時候，氣象署將持續關注，請民眾留意最新氣象資訊。
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