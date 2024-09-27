新台灣史運動特展 穿越時空探索島嶼文明

由「台灣吧」、「故事」團隊合作舉辦的「2624─新台灣史運動特展」，今天在文化總會城南空間舉行開展記者會，配合新媒體技術訴說台灣故事，帶領民眾穿越時空探索島嶼文明。

文化總會副會長江春男致詞表示：「全世界都在重視歷史運動，韓國就透過大量的出版及研究追尋自己的歷史，烏克蘭在戰爭發生後也開始爬梳自己的歷史，世界上許多重要文明是由小國家衝撞出來，我們不擔心外交、武力、政治上的孤立，而是思想上的孤立，透過了解自己的歷史，可以找到突破之道，認識歷史與真理，可以讓人得到自由，進而了解自己的國家以及世界。」

「故事」網站創辦人涂豐恩表示，大家可以想像600年後台灣消失在這個世界上，來自2624年的1支探險隊伍意外發現600年前驟然消失的「海島人」文明遺跡，要透過考古重新認識台灣，在「2624─新台灣史運動特展」中，觀眾將化身為2624探險團的一員，通過解謎探索，找回「海島人」文明遺跡。

展覽規劃「海」、「島」、「人」3大主題區域，從回溯台灣的起源與發展，再到認識台灣的自然環境與多樣化的物種，最後也探索多元族群如何相遇、碰撞與融合，凝聚成獨特的台灣文化。

觀眾透過展覽現場的互動機制，可以逐步揭開海島人文明的神秘面紗，並重新審視台灣的歷史背景與文化遺產，更可在解謎的過程中，用新的角度理解台灣。

現場同時播放「台灣吧」全新製作「新『動畫台灣史』」，將近7分鐘的動畫影片，從今年總統選舉開始，回溯世界局勢與地緣政治危機下的台灣民主之路，期許以精緻的畫面和生動的敘事風格，再度帶領觀眾了解過去，並重新看待歷史與自身的關聯。

「2624─新台灣史運動特展」即日起至11月17日在台北「文化總會 城南空間」展出。