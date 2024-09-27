快訊

LINE貼圖、表情貼1折只有5天！21款只要6元 咖波、兔子便利商店全買126元

飛往廈門…黃紹庭發3點聲明「未潛逃、未浮報助理費」 盼司法還諸清白

新婚才半年 日28歲歌手「酸欠少女」驚傳身亡！

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風將生成這次來勢洶洶！翡翠水庫今提前降水位

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
目前西北太平洋上有2個熱帶低氣壓，分別為TD21(右)和TD22(左)。皆有可能相繼增強為今年的第17號颱風「燕子」（Jebi）和第18號颱風「山陀兒」（Krathon）。圖／取自中央氣象署
目前西北太平洋上有2個熱帶低氣壓，分別為TD21(右)和TD22(左)。皆有可能相繼增強為今年的第17號颱風「燕子」（Jebi）和第18號颱風「山陀兒」（Krathon）。圖／取自中央氣象署

位於日本琉球群島附近的熱帶低氣壓TD22，可能增強形成颱風，隨即逼近台灣。台北翡翠水庫管理局指出，因TD22即將成颱，來勢洶洶、不容小覷，翡翠水庫提前降水位，超前部署防災，今已啟動調節放水，將預留2成庫容，供蓄洪防災。

翡管局長林裕益指出，翡翠水庫此次調降水位，以每秒126噸流量排放，連續數日24小時日夜不停；翡翠水庫這次調節放水，流量雖然不大，但因同流域其他水系景美溪、南勢溪之山區降雨不穩定，仍請民眾遠離新店溪河床，以確保安全。

林商益也說，為充分利用水資源，翡翠水庫調節水位，同時啟動「水力發電」，每小時約發電7萬度，可為市庫挹注財源。以今年凱米颱風為例，連續67小時發電，即有735萬元收入進帳。

翡管局指出，翡翠水庫如同大台北地區的「超大型蓄洪池」，有效庫容3億6998萬立方公尺，於汛期颱風豪雨前，水庫操作如能控留足夠庫容，就能攔截新店溪上游的北勢溪洪水，減少下游新店溪1/3流量及水患風險，並降低淡水河1/9流量及水患風險。

林裕益表示，翡管局自去年起，為蓄洪防災需要，即根據水庫集水區歷年每月降雨量統計趨勢，在供水無虞情況，研訂於7月至10月間，控留20%至30%庫容，作為蓄洪防災使用，降低下游新店溪及淡水河水患風險。

翡管局水庫操作科長林保隆說翡翠水庫攔截洪水，不僅可降低下游新店溪水患風險，所攔截的洪水，約有9成蓄水，可轉供民生用及水力發電使用，不僅防災又興利。

熱帶低氣壓TD22，來勢洶洶，翡翠水庫提前降水位，超前部署防災，今啟動調節放水。圖／翡翠水庫管理局提供
熱帶低氣壓TD22，來勢洶洶，翡翠水庫提前降水位，超前部署防災，今啟動調節放水。圖／翡翠水庫管理局提供

流量 翡翠水庫 風險

延伸閱讀

貢寮土石流防災演練好逼真 遇上強降雨更有臨場感

森林大火好發期將至 高雄田寮、旗山9/27發防災測試警訊

擴大全民防災量能 考試院、內政部合辦防災士培訓

翡翠水庫邊坡今年起全面健檢 「相對較高風險」占1.8%

相關新聞

大雷雨炸北北基 坪林、石碇「山區暴雨」國家級警報響

中央氣象署稍早針對北北基3縣市發布大雨特報，接著發布大雷雨即時訊息，警戒區域：颱北市、基隆市、新北市，持續至下午1時30...

颱風最快今晚生成恐中颱之姿侵台 不排除海陸警齊發 這2天影響最劇烈

注意東南方海面熱帶性低氣壓的影響，中央氣象署預報員徐仲毅表示，它可能變成颱風，影響台灣天氣，周末之後的天氣由它來主宰，北...

雷雨影響 澎湖機場暫停地面作業、部分航班恐延誤

交通部民航局表示，因雷雨影響，澎湖機場上午9時10分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，注意航班異...

震後半年天祥相對穩定 太魯閣晶英10月1日重新營業

太魯閣國家公園天祥地區的太魯閣晶英酒店，4月震後停業近半年，10月1日即將重新迎賓，外界關心天祥震後狀況，管理單位今天說...

燕子或山陀兒可能逼台甚至登陸 粉專：颱風暴風圈籠罩機率高

台灣東方海面有兩個熱帶性低氣壓，都有發展成輕度颱風的趨勢。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，位於台灣東南方的熱...

當不成燕子…「準山陀兒」颱風恐發海警 專家：速度緩慢影響時間長

台灣東方海面上又出現熱帶系統，目前西北太平洋上有2個熱帶低氣壓，分別為TD21和TD22。在未來三天內，皆有可能相繼增強為今年的第17號颱風「燕子」（Jebi）和第18號颱風「山陀兒」（Krathon）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。