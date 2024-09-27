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颱風將生成這次來勢洶洶！翡翠水庫今提前降水位
位於日本琉球群島附近的熱帶低氣壓TD22，可能增強形成颱風，隨即逼近台灣。台北翡翠水庫管理局指出，因TD22即將成颱，來勢洶洶、不容小覷，翡翠水庫提前降水位，超前部署防災，今已啟動調節放水，將預留2成庫容，供蓄洪防災。
翡管局長林裕益指出，翡翠水庫此次調降水位，以每秒126噸流量排放，連續數日24小時日夜不停；翡翠水庫這次調節放水，流量雖然不大，但因同流域其他水系景美溪、南勢溪之山區降雨不穩定，仍請民眾遠離新店溪河床，以確保安全。
林商益也說，為充分利用水資源，翡翠水庫調節水位，同時啟動「水力發電」，每小時約發電7萬度，可為市庫挹注財源。以今年凱米颱風為例，連續67小時發電，即有735萬元收入進帳。
翡管局指出，翡翠水庫如同大台北地區的「超大型蓄洪池」，有效庫容3億6998萬立方公尺，於汛期颱風豪雨前，水庫操作如能控留足夠庫容，就能攔截新店溪上游的北勢溪洪水，減少下游新店溪1/3流量及水患風險，並降低淡水河1/9流量及水患風險。
林裕益表示，翡管局自去年起，為蓄洪防災需要，即根據水庫集水區歷年每月降雨量統計趨勢，在供水無虞情況，研訂於7月至10月間，控留20%至30%庫容，作為蓄洪防災使用，降低下游新店溪及淡水河水患風險。
翡管局水庫操作科長林保隆說翡翠水庫攔截洪水，不僅可降低下游新店溪水患風險，所攔截的洪水，約有9成蓄水，可轉供民生用及水力發電使用，不僅防災又興利。
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