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大雷雨炸北北基 坪林、石碇「山區暴雨」國家級警報響

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
氣象署針對北北基3縣市發布大雨特報，接著發布大雷雨即時訊息。本報資料照片
氣象署針對北北基3縣市發布大雨特報，接著發布大雷雨即時訊息。本報資料照片

中央氣象署稍早針對北北基3縣市發布大雨特報，接著發布大雷雨即時訊息，警戒區域：颱北市、基隆市、新北市，持續至下午1時30分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：基隆市七堵區，台北市松山區、信義區、文山區、南港區、內湖區，新北市汐止區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區。

氣象署針對新北市坪林區、新北市石碇區發布「山區暴雨」，包括新北市北勢溪（坪林映像虎寮區）、新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）發布災防告警，持續時間至下午2時36分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

大雷雨 石碇

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