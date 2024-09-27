國研院研發服務平台亮點成果獎 台大蔡克銓奪特優、AI應用夯

國家實驗研究院今舉行「研發服務平台亮點成果獎」頒獎典禮，共9組團隊獲獎，今年的特優獎由台大土木系講座教授蔡克銓研究團隊獲得，抱回獎金30萬元，其「建築結構制震技術研究」是使用國家地震工程研究中心（國震中心）的「地震模擬實驗研究平台」，獲評審青睞。另，因AI熱潮夯，使用國造「台灣杉二號AI超級電腦」的研究團隊也分占兩個獲獎名額。

蔡克銓今年抱回特優大獎，他致詞說，國研院除提供高端設備，讓學者可以研發計畫，自己有很多學生畢業後加入國震中心，且練功一陣子後，也順利申請到國內外博士研究的機會，很多人回來之後，也擔任學校的助理教授，甚至升到教授了。

蔡克銓說，國研院在育才方面的貢獻也不輸給研發方面，希望用這個獎紀錄國研院、國震中心，在研發外，還有育才的偉大貢獻。

國研院介紹，蔡克銓團隊的「建築結構制震技術研究」先聯合不同國家的大型結構實驗室，以網際網路同步分工，進行同一橋梁三個不同橋橔的抗震行為實驗研究；後來更完成世界首創實尺寸含減震結構「挫屈束制支撐」（buckling restrained brace, BRB）的兩層構架雙向擬動態試驗，驗證新型BRB的接合板在受到雙向地震力作用下的穩定性。

研究過程中，並整合了台大與國震中心共同研發的PISA3D數值模擬平台，與伺服控制實驗的子結構擬動態模擬技術，這種先進的網路實驗技術，與規模最大的結構抗震實驗，不但在國內外最高品質的學術期刊發表研究成果、申請多項專利，更吸引了數十名來自美日的專家學者親自參訪，並持續派遣研究生來台實習，推動國際學術交流，大幅提升台灣在國際學術界之地位。

此外，人工智慧熱潮持續延燒，今年有2組獲獎團隊使用國網中心的「台灣杉二號AI超級電腦」，分別為獲得優等獎的中央研究院資訊科學研究所長廖弘源「MTYOLO－全世界最快最準的即時多任務電腦視覺分析系統」及佳作獎台大電機系教授李宏毅「邁向非監督式語音理解與生成」。

前者已協助業界用於社會服務系統，包含中興巴士盲區檢測系統可以加強用路人安全，以及義隆電子交通分析系統暨智慧號誌控制系統可以紓解車流量並減少行車碳排；開源碼也被用於開發道路瑕疵檢測系統及警察值勤安全服勤裝置；後者研究室學生則與國際學者合作，建立自督式學習的基準，而此介紹基準的論文除發表在語音領域最頂尖的國際會議，也是近5年引用次數的排名前10的文章。