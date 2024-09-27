民航局：無人機管理新規12/1公布實施

交通部民用航空局長何淑萍今天說，無人機管理新規12月1日公布實施，向下教育扎根，讓中學生也有操作無人機機會；未來檢驗制度加入2公斤以下商品檢驗，2公斤以上飛安檢驗。

民航局、嘉義縣政府及國家中山科學研究院航空研究所上午在嘉義縣長榮文苑酒店舉辦2024國際無人機及先進空中交通載具檢驗論壇，邀美國聯邦航空總署（FAA）、歐洲聯盟及日本民航局等代表和專家，與台灣產、官、學界代表探討無人機及大型先進空中交通載具安全檢驗方法。

何淑萍接受媒體聯訪表示，製造檢驗標準和發展方向會影響無人機發展，邀國外專家與國內製造商分享國外檢驗政策及方向，業者可從中了解如果要外銷，須符合國外檢驗規定，且民航局檢驗制度上會與國際接軌、發展相關產業，將無人機國家隊推向國際。

嘉義縣長翁章梁說，台灣無人機不是僅國內市場，勢必要走向國際，檢驗標準也要與國外一致，且業者透過論壇發表意見，整體法規規範底限也能聽一下業者意見，以免侷限無人機發展。

嘉義縣政府表示，論壇主題「國際無人機檢驗發展」及「國際先進空中交通適航檢驗趨勢」，分享美國AAM載具檢驗基礎介紹及現況、歐盟無人機檢驗架構及方法，及日本民航局無人機和國際合作等，與台灣無人機業者和相關單位交流，拓展無人機檢驗能力，推動產業國際化。