醫界盼罕病藥費移出健保 國健署：邏輯何在

114年健保總額協商，醫界主張罕見疾病藥費等項移出健保，改由公務預算支應。衛福部國健署長吳昭軍今天表示，不知中間邏輯何在，罕藥本是治療一環，應屬健保涵蓋範圍。

明年健保總額預算逾新台幣9000億元，25日進行總額協商，醫界代表有意將罕病、愛滋，甚至是C肝治療藥物移出健保總額，付費者代表憂疾病平權失守。其中醫界代表指出，罕見疾病治療共151億元，應以衛生福利部公務預算支應。

罕見疾病防治相關法規、健保未能給付的醫療照護費用補助、獎勵與補助罕見疾病防治工作及宣導教育等業務是由國民健康署負責。吳昭軍今天出席「運動健康 永續人生」全民運動與健康政策國際研討會，會後接受媒體聯訪被問及這項議題。

吳昭軍指出，國健署負責的業務是相關疾病的預防和篩檢，在前端預防疾病發生、及早把疾病找出來，把國人健康顧好，也會減少未來健保負擔；但是發現疾病後的介入治療，在「全民健康保險法」裡明文規定，國人的疾病醫療，是健保應該要涵蓋的部分。至於相關費用，就留給有智慧的人一起來決定。

吳昭軍說，罕病就是一種疾病，更是弱勢人的疾病，罕病藥物本來就是疾病治療一環，「我不知道這中間的邏輯在哪裡」。他認為，「有人生病的健保不付錢」這個做法跟健保法是不是有一些違和，可以討論，也尊重大家的想法，但是要回歸到法律面來解釋。

至於罕見疾病醫療補助，吳昭軍說明，疾病治療是一個過程，病人最需要的是藥物的取得，但新藥要進到台灣，必須取得食藥署的許可證，取得許可證後能否進入健保，評估過程也許可以更縮短、快速，但在健保還沒有給付之前，訂有相關藥物取得的補助辦法。

對於此議題，健保署長石崇良日前接受媒體採訪強調，罕藥預算絕對會在健保，不會被排除在總額之外，今年健保總額已經有百億罕藥專款，114年金額將會繼續成長，行政院額外外撥入20億元公務預算挹注罕藥費用。