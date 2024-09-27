交通部在校園模擬交安情境 盼增兒少風險感知力
為改善交通安全，交通部向下扎根交通安全概念導入學校與生活，在校園中模擬實際交通情境，設多個關卡及攤位供學童闖關體驗，希望提升孩童風險感知能力。
交通部公路局台北市區監理所今天與靖娟兒童安全文教基金會合作，在台北市新湖國民小學辦校園宣導活動，延續去年主題「人本交通，停讓文化」，宣導口號為「車輛慢看停，行人安全行」。
交通部次長陳彥伯表示，希望教導小朋友從小了解交通安全規則，長大後的生活可確保交通安全行走環境，並影響小朋友父母，當父母當駕駛時可慢看停，當行人時安全行。
教育部次長林騰蛟說，兒童交安教育刻不容緩，須各界支持與協助才能真正落實，為孩子們創造更安全交通環境。
交通部根據統計表示，交通事故6成以上發生於路口，交通部始終將「路口安全」擺首位，透過教育宣導向社會大眾推廣交通安全文化。
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