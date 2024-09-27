快訊

邀韓國瑜談預算卡關 卓榮泰：喝過一杯很溫暖的咖啡了

颱風最快今晚生成…恐達中颱侵台！不排除海陸警齊發 「這2天」影響最劇

當不成燕子…「準山陀兒」颱風恐發海警 專家：速度緩慢影響時間長

交通部在校園模擬交安情境 盼增兒少風險感知力

中央社／ 台北27日電

為改善交通安全，交通部向下扎根交通安全概念導入學校與生活，在校園中模擬實際交通情境，設多個關卡及攤位供學童闖關體驗，希望提升孩童風險感知能力。

交通部公路局台北市區監理所今天與靖娟兒童安全文教基金會合作，在台北市新湖國民小學辦校園宣導活動，延續去年主題「人本交通，停讓文化」，宣導口號為「車輛慢看停，行人安全行」。

交通部次長陳彥伯表示，希望教導小朋友從小了解交通安全規則，長大後的生活可確保交通安全行走環境，並影響小朋友父母，當父母當駕駛時可慢看停，當行人時安全行。

教育部次長林騰蛟說，兒童交安教育刻不容緩，須各界支持與協助才能真正落實，為孩子們創造更安全交通環境。

交通部根據統計表示，交通事故6成以上發生於路口，交通部始終將「路口安全」擺首位，透過教育宣導向社會大眾推廣交通安全文化。

交通部 朋友 父母

延伸閱讀

東海女大生疑遭公車2次輾斃 交通部：依調查結果論斷

陳世凱接任交通部長 昔日選區對手立委顏寬恒說話了

國1竹北環北交流道恐夭折 擬改興隆路建匝道但仍有難題

政院發言人陳世凱接任交通部長 交通業界評價兩極

相關新聞

颱風最快今晚生成恐中颱之姿侵台 不排除海陸警齊發 這2天影響最劇烈

注意東南方海面熱帶性低氣壓的影響，中央氣象署預報員徐仲毅表示，它可能變成颱風，影響台灣天氣，周末之後的天氣由它來主宰，北...

雷雨影響 澎湖機場暫停地面作業、部分航班恐延誤

交通部民航局表示，因雷雨影響，澎湖機場上午9時10分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，注意航班異...

燕子、山陀兒將生成 下周嚴防強風大雨 不排除颱風警報

目前西北太平洋上有2個熱帶性低氣壓，分別為TD21及TD22，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，兩個系統在未來3天內...

燕子或山陀兒可能逼台甚至登陸 粉專：颱風暴風圈籠罩機率高

台灣東方海面有兩個熱帶性低氣壓，都有發展成輕度颱風的趨勢。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，位於台灣東南方的熱...

當不成燕子…「準山陀兒」颱風恐發海警 專家：速度緩慢影響時間長

台灣東方海面上又出現熱帶系統，目前西北太平洋上有2個熱帶低氣壓，分別為TD21和TD22。在未來三天內，皆有可能相繼增強為今年的第17號颱風「燕子」（Jebi）和第18號颱風「山陀兒」（Krathon）...

影／公共運輸工作者遭暴力對待 洪孟楷籲杜絕職場暴力

國民黨立委洪孟楷上午在立法院中興大樓舉行「終結公共運輸職場暴力，安全改革刻不容緩」記者會，洪孟楷表示，針對公共運輸工作者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。