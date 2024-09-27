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貨櫃車行駛國道 10月起未辨識車牌須配合過磅

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年10月1日起，貨櫃車行經地磅站前，如車號有顯示於門架上方看板，則可免過磅；若無顯示則需進站檢查，違者視為逃磅，可處9萬元罰鍰。圖／記者翻攝
今年10月1日起，貨櫃車行經地磅站前，如車號有顯示於門架上方看板，則可免過磅；若無顯示則需進站檢查，違者視為逃磅，可處9萬元罰鍰。圖／記者翻攝

為維護國道行車安全及降低貨櫃車超載情形，交通部高速公路局表示，10月1日起貨櫃車行經高速公路設有動態地磅系統的地磅站時，如車號未顯示於地磅站前門架上方資訊可變標誌（CMS），則應進地磅站過磅；如CMS有顯示自身車號，得免進地磅站過磅，未依規定進站過磅者視為逃磅，可處9萬元罰鍰。

高公局表示，目前國道沿線設有44處地磅站，迄今已於國1汐止南向、后里北向、員林南向、新營南向、新市南向、岡山北向、國3樹林南向、樹林北向、後龍北向及田寮北向等10處地磅站建置啟用動態地磅系統，由車牌辨識系統辨識出貨櫃車車號，再依車號對應公路局提供的車籍資料，將偵測車重進行重量比對，作為是否超載參考。

高公局提醒，過磅規定開始前3個月為宣導教育期，將彙整超載、逃磅等資料函送公路局及貨櫃公會參考納入公司管理及宣導教育。另貨櫃車行經未設動態地磅的地磅站時，暫維持現行配合員警指揮過磅方式，呼籲貨車駕駛裝載貨物切勿超載，也勿心存僥倖逃磅。

貨櫃 高公局 高速公路

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