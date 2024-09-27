國旅慘衝擊旅宿業 業者舉例高雄籲：大型活動、永續概念吸客

民眾出國熱度不減，反觀國旅景氣持續低迷，旅宿業更是首當其衝。業者認為，要挽救國旅市場，絕對有必要舉行大型主題活動，今年像是高雄一連串的演唱會，就讓旅館業、餐飲業、伴手禮商家均受惠。此外，現國際趨勢在於碳足跡，希望政府能輔導業者進行永續理念，建立國際觀光客對台灣印象。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧表示，今年6至8月旅館業業績尤其差，主因民眾出國潮，出國比來台旅客多出2倍。目前國際趨勢在於碳足跡，尤其歐美商務客的旅館選擇首重碳排放，台灣曾流失部份大型國際會議團客，希望政府能輔導業者有效進行永續理念，建立國際觀光客的台灣印象。

台北市旅館商業同業公會理事長趙一任表示，來台旅客人數不如預期，現在實際來台旅客還不到600萬人次，要挽救國旅市場，大型主題活動絕對有必要，例如國際型演唱會進駐高雄，受惠對象包括旅館業、餐飲業、交通運輸業、伴手禮商家等，消費力道強勁。

北投溫泉發展協會理事長周水美指出，今年1至9月業績普遍慘澹很多，平均較去年下降10%至20%，雖然中央、地方推出很多優惠，但不要只用書面行銷，要用活動包裝行銷。此外，其飯店餐廳開業20年多年從沒休假過，現在又因為人力不足，每周一都無法營業，在沒人力的情況下，服務品質也不會好。

旅行業品質保障協會副理事長陳怡璇表示，人力缺乏首先衝擊的就是觀光旅宿住房率，業者沒有能力開更多的空房，必須將營運成本均攤在有限的房間數，導致國旅陷入高價、遊客滿意度降低的惡性循環。此外，旅遊景點太過相似，容易讓旅客沒有新鮮感，建議可以朝沉浸式旅遊的模式發展，像是遊客會專程到印度學瑜珈、到泰國學料理。

在國際觀光客部分，振興台灣觀光旅宿業促進會召集人李奇嶽指出，今年國際旅客人數表現不佳，進一步分析，台灣主要客源國為日本、大陸、韓國、港澳，其中，日本旅客雖然受匯率影響出國意願低，但來台衰退情況又比去韓國嚴重，主因來台多了台海因素的不安全感；韓國客今年主要受天災影響大；港澳雖然異軍突起，但港澳人口數有限。

展望明年，李奇嶽說，在日幣匯率相對低、兩岸關係難有大幅進展的情況下，明年國際旅客來台狀況應與今年差不多，就算增加東南亞旅客，仍多停留在北部遊玩，對中南部及東部業者幫助不大。至於國人國內旅遊仍以假日出遊為主，整體狀況改變不大。