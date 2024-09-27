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燕子或山陀兒可能逼台甚至登陸 粉專：颱風暴風圈籠罩機率高
台灣東方海面有兩個熱帶性低氣壓，都有發展成輕度颱風的趨勢。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，位於台灣東南方的熱帶低壓97W，即將成為今年第17號颱風燕子或第18號颱風山陀兒，未來2天會先往西南移動，之後才會大角度北轉。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，加上颱風環流結構調整，以及北上過程中導引氣流偏弱，導致路徑變數非常高，還有大幅修正的空間，「往西修正、更靠近台灣的機率偏高，甚至登陸」。
「無論怎麼走，北部、宜花東的強風及大雨躲不掉」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，暴風圈籠罩機率很高，中部、南部及南台東的狀況則須視颱風路徑及距離而定。再觀察2天左右，影響程度就會更加明朗了。
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