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過敏兒三不五時抓耳朵 急性中耳炎上身

中央社／ 台北27日電

3歲過敏兒小潔最近喘鳴聲加重、鼻涕變多，還三不五時抓耳朵，竟是急性中耳炎。醫師提醒，過敏性鼻炎兒童罹患中耳炎的機率是一般兒童的2到4倍，有呼吸道感染症狀時應當心。

急性中耳炎是兒童最常見的細菌感染之一，好發於3歲以下兒童。書田診所小兒科主任醫師蘇軏今天透過新聞稿說明，中耳與鼻咽部之間透過耳咽管連通，當鼻過敏或感冒時，耳咽管可能發生阻塞、功能失調，使得細菌容易進入中耳造成感染，臨床上常見兒童在上呼吸道感染後1到7天左右，併發中耳感染。

蘇軏指出，根據統計，本身有過敏性鼻炎的兒童，罹患中耳炎機率是一般兒童的2到4倍，80%在3歲以前至少得過1次中耳炎，而3歲以下兒童上呼吸道感染時，約有30%會併發中耳炎。

過敏兒比較容易發生中耳炎的原因，蘇軏說明，過敏性鼻炎、氣喘患者受到過敏原刺激時，容易有鼻黏膜、呼吸道黏膜發炎、水腫的變化，影響耳咽管功能，分泌物跟著增加，因此需要常常擤鼻涕，而擤鼻涕產生的壓力，也容易讓含有病毒、細菌的分泌物逆流進入耳咽管，使得病菌在中耳孳生，引起中耳炎。

他舉例，3歲小潔有過敏性鼻炎及氣喘，病情穩定追蹤，但這個月定期回診拿藥時，理學檢查發現喘鳴聲加重，鼻涕也變多，懷疑可能合併上呼吸道感染，建議家長追蹤體溫及症狀變化。

2天後小潔因發燒和嚴重咳嗽回診，檢查發現雙側耳膜充血、光反射消失，小潔的爸爸這時才想起前1天女兒提到耳朵不舒服，且三不五時就抓耳朵，臨床診斷為中耳炎合併氣喘急性發作，經用藥後改善。

蘇軏提醒，急性中耳炎發生在較小的幼兒時，除了發燒、偶爾抓耳朵外，常常沒有特定症狀表現，較大的兒童在臨床表現則可能會有耳朵痛、耳鳴、聽力受損、暈眩等症狀；有過敏性鼻炎的兒童比一般兒童更容易罹患中耳炎，出現疑似呼吸道感染時，家長應特別當心。

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