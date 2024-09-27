颱風最快今晚生成恐中颱之姿侵台 不排除海陸警齊發 這2天影響最劇烈

注意東南方海面熱帶性低氣壓的影響，中央氣象署預報員徐仲毅表示，它可能變成颱風，影響台灣天氣，周末之後的天氣由它來主宰，北部、宜花雨勢可能比較明顯，颱風再靠近一點，中部、東南部也會有明顯降雨發生，預計在北部、宜蘭、花蓮下周二、周三可能出現局部性豪雨，程度上來講視它接近程度而定，目前仍有不確定性。

台灣東方海面有兩個熱帶性低氣壓，都有發展的趨勢。徐仲毅表示，離台灣比較遠的、關島北方的熱低會往日本方向移動，對台灣不會有影響。需要關注的是距離台灣比較近、600公里的熱低，它的環境風場偏東北風，造成台灣附近環境風場偏東北風，東半部水氣比較多，容易有短暫陣雨或雷雨；它發展起來對台灣的影響比較大。至於誰是第17號燕子、第18號山陀兒颱風，視兩個熱低先後發展而定。

徐仲毅表示，比較靠近台灣的熱低，未來12至24小時之內，就有機會發展成颱風，它在移動過程會先往南掉，到了周日、下周一才會逐漸北上，下周二至周三通過台灣東部外海北上機率比較高。它再往西偏或東偏的機會還是有的，這樣的路徑有可能直接侵襲台灣，目前路徑預報上來看，海警發布機會有的，陸警也不排除，對台灣的影響相當明顯，會造成一定程度的影響。

今天受到熱低影響，環境風場東北風，徐仲毅表示，迎風面的北部、東半部都是容易下雨的天氣，特別是基隆北海岸、大台北、宜蘭今天有可能出現局部性大雨。中南部地區特別是山區還是以午後雷陣雨的天氣型態為主，中南部山區、東半部午後有可能出現局部性大雨，入夜迎風面有持續降雨機會。

至於後續的降雨，徐仲毅表示，要特別注意颱風的影響，周末到下周三受到颱風外圍雲系影響之下，明後天颱風逐漸往南掉的過程，但是它的強度會增強，所以台灣周遭的東北風也會增強，它的外圍雲系可以看到北部、東半部地區降雨變得明顯，大台北、宜蘭、花蓮出現局部性大雨，中南部多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態為主，嘉義以南午後可能出現較大雨勢。

徐仲毅表示，到了下周一，颱風的位置逐漸到台灣東南部近海，也就是東南方近海，對台灣影響也會更明顯，在它的外圍環流影響之下，各地都有降雨機會，特別是北部、宜蘭、花蓮都有可能出現局部性大雨。下周二、周三它會沿著台灣東部外海北上，對台灣天氣影響比較大，除了北部、東半部地區，中部地區雨勢也會逐漸明顯起來。北部、東半部都會出現局部性大雨，北部、宜蘭、花蓮更可能出現局部性豪雨，以後要注意後續的變化。

徐仲毅說，路徑預報上不確定性預報比較大，颱風環流造成的降雨，和接近台灣的遠近、強度相關性相當大，雨量和颱風未來發展和路徑有關。

徐仲毅表示，這個季節的颱風，環境風場上來講是東北風，加上這個颱風預期是比較大的，風在周末就會逐漸增強，到下周二、周三相當大，今天開始東半部沿海、恆春半島、基隆北海岸就有可能出現長浪。颱風路徑預報不確定性大，一定要留意天氣預報。

徐仲毅表示，最近12至24小時，即今晚到明天清晨，就有機會發展為颱風的強度。在它北上的過程中，是有利於它發展的環境。所以在它接近台灣的時候，以中度颱風的強度機率比較高。

颱風的路徑預報有不確定性，和本身強度、導引氣流有關。徐仲毅表示，它的前期移動速度慢，什麼時候開始北轉、北轉角度，都會影響到它接近的台灣程度。在它路徑南掉過程的不確定性大，當然就影響到它北上過程預報的轉向角度和時間。