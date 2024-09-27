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當不成燕子…「準山陀兒」颱風恐發海警 專家：速度緩慢影響時間長
台灣東方海面上又出現熱帶系統，目前西北太平洋上有2個熱帶低氣壓，分別為TD21和TD22。在未來三天內，皆有可能相繼增強為今年的第17號颱風「燕子」（Jebi）和第18號颱風「山陀兒」（Krathon），其中山陀兒速度緩慢可能加劇對台灣的影響。
氣象專家林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」發文，表示「燕子名字被搶，山陀兒逼近台灣！」他提到TD21雖搶先增強命名為燕子颱風，但隨後很快就會減弱，TD22則在明（28）日清晨前後，也會增強為山陀兒颱風。他指出「這個颱風對台灣是會有影響的」，由於生長環境條件相當優渥，附近海域海溫在攝氏30至31度，加上垂直風切微弱，以及高層強輻散區的助攻，評估未來強度至少在中度颱風以上，7級暴風圈半徑至少也在150公里或以上。由於位置距離台灣非常近，一旦發展成颱，「有發布海上颱風警報的機會」。
至於未來運動路徑，林得恩認為，由於環境導引的駛流場並不明確，使得「準山陀兒」的速度相當緩慢，也延長了對台灣造成影響的時間。9月29日之後，向北分量增加，會一路朝著台灣東部海面前進。由於接近期間，與東北風所造成的氣壓梯度快速增大，台灣北部、東北部、東部及西部地區沿海近岸浪湧增高，各地瞬間強陣風也會相當明顯，要特別注意預先防範。他預估「風雨最為顯著會落在9月30日至10月2日；要到10月3日以後，颱風才會逐漸遠離」。
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