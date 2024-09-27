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國人旅遊意願改變 逾半數旅宿業者認業績較去年衰退2成

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
1111人力銀行發起「2024最愛飯店及民宿票選活動」，邀請各縣市風景區中，最受歡迎的飯店及合格的民宿參加票選。記者周湘芸／攝影
1111人力銀行發起「2024最愛飯店及民宿票選活動」，邀請各縣市風景區中，最受歡迎的飯店及合格的民宿參加票選。記者周湘芸／攝影

民眾出國熱度不減，今年7月出國人數達150萬，較去年同期成長27%，反觀國旅景氣，住房率與平均房價卻雙雙走低，部分景點更出現遊客雪崩式下滑的窘境。1111人力銀行調查發現，超過5成2的觀光旅宿業者表示，和去年同期相比業績下滑，平均衰退幅度達到20%，主要2大原因為國人旅遊意願改變、受天災影響改變旅遊地點。

1111人力銀行調查發現，和去年同期相比，超過5成2的觀光旅宿業者表示業績下滑，另外有3成2自評業績持平，只有1成6表示業績較去年同期上升，其中業績下滑的業者，平均衰退幅度達到20%。受到地震風災衝擊的花東業者自評營收下滑超過8成；雲嘉南也有6成3業者表示不如去年，桃竹苗有超過5成業績衰退，僅高屏業者自評收入縮水不到2成。

調查發現，業者普遍認為，業績不振主要原因有國人旅遊意願改變27.2%、受天災影響改變旅遊地點22.7%、國旅遊客一日遊／減少出遊天數20.4%、國際客減少18.1%、沒有連假13.6%，及人手不足不敢接單12.3%。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，今年1到7月出國累計人次已達984萬，對比去年同期成長59.7%，但國內旅遊卻不見榮景，尤其花蓮縣上半年旅客數已衰退4成，台東縣也下滑2成，把範圍擴大到全台，本國旅客人數也不增反減。交叉分析也發現，以自由行旅客等散客為主要客源的觀光旅宿，受到的影響最大，因為這類客群對價格更敏感，最容易改變意向的客群。

不但遊客人數變少，今年國旅的住房率與平均房價數字也不好看，觀光旅宿業者期待度最高的是政府推出旅遊補助55.0%，從根本提升國人旅遊的意願，其次是與展覽表演合作推套票23.9%、網紅／KOL開箱拍攝短影音17.3%、政府拍宣傳廣告16.6%等方式最受青睞。

振興台灣觀光旅宿業促進會召集人李奇嶽表示，為了帶動國人對國民旅遊的熱度，1111人力銀行發起「2024最愛飯店及民宿票選活動」，邀請各縣市風景區中，最受歡迎的飯店及合格的民宿參加票選，即日起開放飯店旅宿報名，活動同時邀請百大網紅KOL進行推薦，實際走入全台灣各大風景區，體驗開箱漂亮的飯店及民宿。

1111人力銀行設計「觀光旅宿產業現況調查」問卷，調查期間自2024年9月11日至9月25日，針對1111人力銀行的觀光旅宿展業企業會員進行立意抽樣調查，有效樣本數834份。

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