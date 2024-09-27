無畏帕金森 桃75歲專業木工重回職場表現亮眼

75歲的黃興雨從事木工和室內設計工作數十年，有豐富的專業技能及空間布置美學經驗，幾年前因罹患帕金森氏症離開職場，直到近期為維持生活，考慮重新投入職場，求助中壢就業中心媒介多個工作都未錄取，最後安排至小農手匠發展協會負責商品解說，總算能發揮專長。

就業職訓服務處表示，個案因年齡及健康影響體力，中壢就業中心連繫多個木工職缺被拒，媒介便利商店兼職也因工作需上下貨未錄取；中心透過「職場學習及再適應計畫」，成功推介至桃園市小農手匠發展協會。

黃興雨因人生閱歷豐富，口語幽默，顧客接待服務滿意度極佳；空閒時會運用木工專業，協助修繕協會募集的二手家具，甚至用舊材料組裝出美觀的商品擺設櫥櫃、實木桌椅。協會也為提供友善就業環境，特別重新整理一區戶外空間，採購木藝材料讓他能發揮專長。

黃興雨已穩定就業滿1年，帕金森氏症也因工作刺激及治療，比就業前改善，他現在不僅是協會空間布置的顧問，也是戶外茶席的營運長，負責來賓茶席接待及各項服務諮詢。今年7月，他還發揮巧思，利用南瓜盛產時節，在戶外空間擺南瓜攤銷售，一個檔期賣出百餘顆南瓜，增加一筆業外收入，協會理事長余孟芬表示，僱用興雨實在是一個意外的大收穫。