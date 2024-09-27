孕婦癌友受惠 健保擴大孕產婦照護計畫、增7癌基因檢測

衛福部健保署昨日開共擬會議，通過次世代基因定序檢測（NGS）相關診療項目，以及孕產婦周產期照護計畫擴大。健保署長石崇良指出，由於高齡產婦增加，妊娠糖尿病發生有隨之提高，因此擴大產後追蹤照顧時間，另也推出產科醫師跟助產人員共照計畫。另外，癌症基因檢測擴大，包含大腸直腸癌等預估近萬名癌友受惠。

孕產婦周產期照護計畫擴大預估最快11月上路，分成「妊娠糖尿病品質提升」跟「產科醫師與助產人員共照」兩部分。石崇良表示，由於妊娠糖尿病有一定比率會轉換成糖尿病，妊娠糖尿病照護期間原為產後1個月，將擴增至產後3個月，同時新增照顧內容，根據推估每年約有2萬名妊娠糖尿病，預估增加4817萬點支出。

醫務管理組組長劉林義指出，除了鼓勵孕婦做葡萄糖耐受測試外，一旦產期檢出有妊娠糖尿病，要讓營養師介入，同時提供個案照護費管理費；由於懷孕不適合吃藥，若有需要也醫院鼓勵打胰島素，每人獎勵500點。全年經費一共約4300萬元。

在產科醫師與助產人員共照部分。劉林義表示，由於產科醫師跟助產人員共同照顧孕婦可以降低生產豐產，除了原有生產費用給付外，一件新增1萬20000點。若為醫師申報，醫師每件2000點、助產人員1萬點；若為助產人員來報，助產人員每件2000點，醫師1萬點。但若僅有助產人員、沒有醫師，就不符合新增擴增給付資格。

另外，健保署5月起將NGS納入給付，實體腫瘤、血液腫瘤合計共有19種癌別，一次檢測多基因位點。石崇良指出，當時專家會議認為部分癌別仍採用「單基因檢測」，因此4個實體腫瘤大腸直腸癌、黑色素瘤、腸胃道間質瘤、甲狀腺癌不含髓質癌，以及3個血液腫瘤多發性骨髓瘤、B細胞淋巴癌、T/NK細胞血癌與淋巴癌則以單基因納入健保給付檢測。劉林義表示，預估有9000名癌症病人受惠，健保挹注經費約1億元，預計12月生效。