過敏性鼻炎兒中耳炎機率高4倍 1小動作竟是急性發作

三不五時就抓耳朵，原來是急性中耳炎！小兒科醫師指出，急性中耳炎是兒童最常見的細菌感染之一，本身有過敏性鼻炎者，罹患中耳炎的機率是一般兒童的2至4倍，對小小孩來說，除發燒、偶爾抓耳朵外，幾乎無特定症狀表現，中耳炎如未經適當治療，可能影響聽力，或出現內耳炎、乳突炎、中樞神經感染等併發症。

據統計，本身有過敏性鼻炎的兒童，罹患中耳炎的機率是一般兒童的2至4倍，80%在三歲以前至少得過一次中耳炎，而三歲以下兒童上呼吸道感染時，約有30%會併發中耳炎。

書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，急性中耳炎是兒童最常見的細菌感染之一，好發於3歲以下兒童，中耳與鼻咽部之間透過耳咽管連通，當鼻過敏或感冒時，耳咽管可能發生阻塞、功能失調，使得細菌容易進入中耳造成感染，臨床上常見兒童在上呼吸道感染後，約1到7天併發中耳感染。

蘇軏指出，有過敏性鼻炎的兒童，比一般兒童更容易罹患中耳炎，當出現疑似呼吸道感染時，應特別留意，過敏性鼻炎、氣喘患者受到過敏原刺激時，容易有鼻黏膜、呼吸道黏膜發炎、水腫的變化，進而影響耳咽管功能，分泌物也會增加，當分泌物過多，就會需要常常擤鼻涕，而擤鼻涕時產生的壓力，也容易讓含有病毒、細菌的分泌物逆流進入耳咽管，使得病菌容易在中耳孳生，引起中耳炎。

三歲的小潔就是這類患者，平時都有穩定追蹤過敏性鼻炎及氣喘，但本月定期回診拿藥時，理學檢查發現喘鳴聲加重、鼻涕增加，告知可能有合併上呼吸道感染，建議這幾天追蹤體溫及症狀變化，2天後小潔就因發燒和嚴重咳嗽回診，果然發現雙側耳膜充血、光反射消失，爸爸這時才想起前一天小潔有提到耳朵不舒服，且三不五時就抓耳朵，臨床診斷為中耳炎合併氣喘急性發作，給予抗生素和氣喘急性期用藥，5天後回診已退燒且症狀改善。

蘇軏表示，較小的幼兒發生急性中耳炎時，除發燒、偶爾抓耳朵外，常常沒有特定症狀表現；較大的兒童，臨床表現可能會有耳朵痛、耳鳴、聽力受損、暈眩等症狀，耳鏡檢查時可能會發現耳膜充血、光反射消失、不透明、膨出甚至穿孔等變化。

急性中耳炎治療以抗生素為主，蘇軏說，依照兒童年齡、疾病嚴重程度以及病史、過敏史等，選擇適當的抗生素及療程，針對合併發燒或耳朵疼痛症狀的患者，會搭配消炎止痛藥來緩解不適。

蘇軏提醒，中耳炎如果未經適當治療可能影響聽力，也可能出現內耳炎、乳突炎、中樞神經感染等併發症，一周內有上呼吸道感染的患者，如出現新的發燒或耳朵疼痛等疑似中耳炎的症狀，應盡快就診評估是否需要接受抗生素治療。