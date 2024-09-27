北歐式健走結合雲林竹杖 達德能源把國際帶到地方

達德能源在台廿餘年，於台灣各地設置多處風場，將ESG落實在風機所在的每個地方。日前於雲林縣崙背鄉舉辦500MW綠能里程碑活動，特別使用雲林縣經濟竹製成健走杖推廣北歐式健走運動，期能帶動當地長者促進健康。達德能源董事長曾葳葳表示，北歐式健走結合台灣在地原料，賦予這項運動全新意義，同時對於總公司位在德國的達德能源來說，能夠將起源於歐洲的健走運動帶到地方，更是台德的一次美好連結。

北歐式健走動作要點

北歐式健走風行全球，近年來從國際紅到台灣，適合年齡層廣。對於雲林沿海地區的長者來說，勞動的時間很長但運動時間卻很短，身體年齡比實際年齡大上許多，因此在雲林沿海建置陸域風機的達德能源提倡以北歐健走的方式，結合地方經濟竹，期望對地方長者提供健康上的實質幫助，又能發展地方經濟。

對年長者來說，北歐式健走時，手持雙杖可以讓行走從兩隻腳，變成等同四隻腳前行，減少對關節的負擔，延長行走時間，是一項簡單安全的運動。

北歐式健走最早源自於滑雪運動的夏季訓練項目，適合在較平坦的地面行走時使用，與一般健走不同，一般健走的動作集中在腿部，著重的是下肢訓練，而北歐式健走因為雙手各持一支健走杖，在行走時必須給予全身額外的推進力，同時訓練到上肢，把原本的半身運動變成全身運動，運動效果更佳。根據國健署的北歐式健走動作要點，有以下五點：

Step1.身體要挺直，兩肩放鬆，邁開步伐向前。

Step2.手輕握健走杖，置於腹部前方。

Step3.跨步前進，健走杖交替移至兩腳之間。

Step4.握杖由腹部前方，推至臀部後方。

Step5.從臀部後方，輕鬆將杖拉回腹部前方。

賦予雲林縣經濟竹全新意義

達德能源致力於陸域風電與太陽光電的開發、建置和營運，已建置超過500MW陸域風電及太陽光電，同時以聯合國SDGs 17項指標中的第11項「永續城鄉」及第17項「多元夥伴關係」為己任，用能源帶動地方經濟發展，建構永續特質的城市與鄉村，與在地夥伴促進永續願景。

去年在崙背鄉建置6座全台最大陸域風機，達德能源完成500MW豎立綠能里程碑，可提供29萬戶家庭一年的用電量。活動當天邀請崙背鄉長輩及中和國小師生，在專業健走隊的指導帶領下，一行約兩百多人展開健走行程，途經1.6公里的豐榮綠色隧道，透過樹與樹的縫隙可見不遠處正在運轉的6座風機，象徵綠色能源穩健前行。

活動當天使用的健走杖，是達德能源特別與在地合作，使用雲林縣在地經濟竹製成，環保、堅固、有彈性，在設計上富有巧思，不但竹杖上端可寫名字，底部還有夜光設計，讓更多人尤其是長輩可安心使用。

曾葳葳表示，達德能源在台灣各地建置風場是受到許多夥伴幫助，風機的運轉不僅帶來綠色能源，更帶動地方發展，達德能源珍惜每一座風機發電的機會，未來將更努力用綠色能源發電點亮在地。 達德能源日前於雲林縣崙背鄉舉辦500MW綠能里程碑活動，活動當天使用的健走杖是達德能源與在地合作，以雲林縣在地經濟竹製成，環保、堅固、有彈性，在設計上富有巧思，底部的夜光設計讓更多人尤其是長輩可安心使用。