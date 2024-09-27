養生伯「日行一萬步」大腸檢出4公分瘜肉 免開刀去除

台中烏日73歲羅姓阿伯罹三高，平常注重養生，不但健康飲食，也養成每天走一萬步的習慣，今年年初因糞便潛血篩檢呈陽性，經接受烏日林新醫院胃腸肝膽科門診追蹤及安排大腸鏡檢查，在最深處的盲腸發現一顆4公分大瘜肉，當下醫師林裕鈞採取內視鏡黏膜切除術（EMR）切除，病理化驗為腺瘤性瘜肉，若延誤處理，恐有癌變風險。

烏日林新醫院胃腸肝膽醫師科林裕鈞說明，以往大腸鏡檢查發現有2公分以上的大瘜肉，若位於深處、角度不佳、懷疑黏膜下侵犯等原因，難以切除，需轉介外科手術，現在可透過內視鏡切除即可完成，讓患者免去開刀之苦。大腸癌早期無症狀，等到有症狀通常都已是第二期以上，接受篩檢及早治療，存活率高達9成。

林裕鈞指出，糞便潛血檢查呈陽性者，建議積極接受大腸鏡檢查，及早發現可大幅提高根治痊癒的機率，從長期研究的結果來看，大腸鏡檢查可有效降低70%大腸癌死亡率。

林裕鈞分析，過去許多人對於大腸鏡聞之色變，現在內視鏡管子比以前細，操作技術也進步，訓練有素的醫師都能溫柔順暢地完成檢查，盡可能減少在腸道內「九彎十八拐」，以防產生痠脹疼痛。若比較緊張怕痛，或曾接受過腹部手術可能會有腸沾黏的情形，建議自費接受深眠無痛或淺眠減痛的麻醉方式，睡一覺醒來就能完成所有檢查，大幅提升診療品質。

林裕鈞說明，國健署針對50至74歲民眾提供每2年1次免費的糞便潛血檢查，可多加利用；民眾若發現排便型態轉變超過8至12周，甚至有黑便、血便、細便、持續便秘或腹瀉、殘便感、裡急後重、貧血、腹痛，或是暴瘦、食慾不振的情形，可能是大腸癌前兆，需盡早至胃腸科門診諮詢並安排檢查。