「黎爸」院長捨己心梗救不回 學弟哀悼：70歲仍堅守急診最前線

來自東帝汶的台灣礦工醫院院長黎慶福昨搶救一名患者後，因心肌梗塞死亡。捨己救人的典範大家不捨發文悼念。黎慶福的醫師學弟陳志金在臉書說，醫師在加護病房搶救病人，卻不幸倒在自己最熱愛的「戰場」，令人惋惜，他70歲，仍堅守在急診室最前線。

黎慶福雖是院長，仍擔任礦工醫院外科主治醫師，搶救不少從死神拉回的病患。ICU醫生陳志金今早在臉書說，黎院長是他的學長，台大醫學系畢業後，接受一般外科訓練，於1980年到礦工醫院，至今44年。黎院長來自東帝汶，有著濃濃的廣東腔，臉上總是帶著笑容，對學弟妹非常的照顧。

陳志金表示，礦工醫院早年收治很多「塵肺症」的礦工。後來病人少了，人口外移，也為了專科醫師訓練，很多學長姐都離開了。黎院長仍然堅守在礦工醫院，以他這麼資深的管理階層，本來就不用再輪班或值急診。但是，他仍然大多數時間都在急診室最前線，醫院有時半夜需要幫忙時，也是一通電話，他就見他風塵僕僕開車從新店到院內處理病人。

「黎院長鞠躬盡瘁，倒在他最熱愛的醫療救人工作上，讓人深感不捨及哀悼。」陳志金說，他70歲仍堅守在急診室最前線。熟悉院長的人都說「他不是在醫院救人看診，就是在前往醫院看診的路上。」

基隆市議員吳驊珈說，3年多前，騎車在回家的路上突然昏倒，差點毀容的臉，也是靠「黎爸」救回，昨天卻在搶救病人後過世，十分震驚與不捨，「謝謝黎爸，謝謝你一直以來的照顧」。

基隆市議會議長童子瑋今天表示，黎慶福看著他長大，他真的很難過，他看病都是找他。

網路及各社群都有很多人發文悼念，認為是鞠躬盡瘁，死而後已的典範。

基隆市衛生局發文表示，全體同仁感念緬懷視病猶親的礦工醫院黎慶福院長，並協助院方相關醫務行政事項。