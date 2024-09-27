快訊

「黎爸」院長搶救病患後心梗逝 名醫學弟哀悼：70歲仍堅守急診最前線

燕子、山陀兒將生成「最新路徑曝」！ 下周嚴防強風大雨 不排除颱風警報

台股早盤漲逾200點站上23,000點 台積電上漲5元開1,020元

聽新聞
0:00 / 0:00

燕子、山陀兒將生成 下周嚴防強風大雨 不排除颱風警報

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周六、周日北部及東部為陰或多雲天氣，短暫陣雨的情況也將增多擴大。本報資料照片
周六、周日北部及東部為陰或多雲天氣，短暫陣雨的情況也將增多擴大。本報資料照片

目前西北太平洋上有2個熱帶性低氣壓，分別為TD21及TD22，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，兩個系統在未來3天內，都有機會依序增強為今年第17號颱風燕子（Jebi）及第18號颱風山陀兒（Krathon）。而TD21距離台灣遙遠，即使增強為颱風，預測對台灣沒有影響。

至於TD22，未來的發展將對於台灣的天氣有很大的相關連。林孝儒表示，預測顯示，TD22周末持續位於台灣東南方海面，將增強發展成輕度颱風。導致周末兩天台灣有東北風增強的情況，沿海風浪有逐漸增大外，迎風北部及東部為陰或多雲天氣，短暫陣雨的情況也將增多擴大；中南部則影響尚小，為晴或多雲天氣，早晚天氣還算穩定，但午後山區有熱對流帶來短暫雷陣雨機會。

林孝儒表示，TD22下周一至下周三將有機會以輕度颱風至中度颱風等級，由台灣以東海域北上，通過日本石垣島附近後持續朝北進入東海，期間除了各地風浪顯著增強，尚不排除有颱風警報可能。中北部及東部將受颱風外圍環流影響，有顯著降雨發生可能，尤其北部及東北部山區將為此種預報路徑之降雨熱區，留意較大降雨及累積雨量。下周四預測北方若順利有高空槽線南下通過，將可加速颱風北上遠離，台灣風雨影響就可望趨緩。

林孝儒提醒，目前台灣東南方海面已有熱帶系統發展增強趨勢，不排除下周前期靠近東部海域北上，甚至有颱風警報的可能。各地沿海風浪勢必顯著增強，而北部及東部則為降雨熱區，務必做好防汛措施。密切注意天氣預報，特別是戶外活動或沿海行程，宜提前調整或改期，應對颱風可能帶來的風險。

TD22路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
TD22路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

風險 颱風

延伸閱讀

北部東部降雨機率高 午後中南部山區雨勢大

桃園以北、東部今雷雨突襲 將有雙颱生成 它不排除侵台

不排除登陸！颱風「山陀兒」估周六生成 北東雨勢最大

又有熱帶系統可能成颱 30日起近台發布海警機會高

相關新聞

燕子、山陀兒將生成 下周嚴防強風大雨 不排除颱風警報

目前西北太平洋上有2個熱帶性低氣壓，分別為TD21及TD22，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，兩個系統在未來3天內...

「黎爸」院長捨己心梗救不回 學弟哀悼：70歲仍堅守急診最前線

來自東帝汶的台灣礦工醫院院長黎慶福昨搶救一名患者後，因心肌梗塞死亡。捨己救人的典範大家不捨發文悼念。黎慶福的醫師學弟陳志...

高端捨棄綠色？200劑「免費」流感疫苗5天搶打一空

今年公費流感疫苗、新冠疫苗將於10月1日起同步開打。高端疫苗公司今年流感疫苗捨棄綠色包裝，重新換裝，並與台中施勝桓小兒科...

桃園以北、東部今雷雨突襲 將有雙颱生成 它不排除侵台

中央氣象署發布基隆北海岸濃霧特報，今天清晨至上午基隆北海岸易有低雲或局部霧影響能見度，基隆已出現能見度不足200公尺的現...

地牛翻身！宜蘭深夜發生規模4地震 3縣市有感

中央氣象署今天晚間11時46分，發布第473號顯著有感地震報告，宜蘭發生規模4地震，震央位於宜蘭縣政府南方 36.6 公...

雷雨影響 澎湖機場暫停地面作業、部分航班恐延誤

交通部民航局表示，因雷雨影響，澎湖機場上午9時10分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，注意航班異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。