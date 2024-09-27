燕子、山陀兒將生成 下周嚴防強風大雨 不排除颱風警報

目前西北太平洋上有2個熱帶性低氣壓，分別為TD21及TD22，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，兩個系統在未來3天內，都有機會依序增強為今年第17號颱風燕子（Jebi）及第18號颱風山陀兒（Krathon）。而TD21距離台灣遙遠，即使增強為颱風，預測對台灣沒有影響。

至於TD22，未來的發展將對於台灣的天氣有很大的相關連。林孝儒表示，預測顯示，TD22周末持續位於台灣東南方海面，將增強發展成輕度颱風。導致周末兩天台灣有東北風增強的情況，沿海風浪有逐漸增大外，迎風北部及東部為陰或多雲天氣，短暫陣雨的情況也將增多擴大；中南部則影響尚小，為晴或多雲天氣，早晚天氣還算穩定，但午後山區有熱對流帶來短暫雷陣雨機會。

林孝儒表示，TD22下周一至下周三將有機會以輕度颱風至中度颱風等級，由台灣以東海域北上，通過日本石垣島附近後持續朝北進入東海，期間除了各地風浪顯著增強，尚不排除有颱風警報可能。中北部及東部將受颱風外圍環流影響，有顯著降雨發生可能，尤其北部及東北部山區將為此種預報路徑之降雨熱區，留意較大降雨及累積雨量。下周四預測北方若順利有高空槽線南下通過，將可加速颱風北上遠離，台灣風雨影響就可望趨緩。