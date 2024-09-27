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關注熱低發展及路徑 賈新興：下周這2天可能颱風環流影響
下周有颱風影響台灣？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天起，觀察琉球群島東南方熱帶性低氣壓發展的機率及其後續預測路徑，以及下周二至周三北方槽線發展及移動速度。短期氣候趨勢預測顯示，10月至11月上旬，留意宜蘭持續且有異常降雨發生的機率。
近期天氣部分，賈新興表示，明天，北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨，午後北北基宜花東及高屏有局部短暫陣雨。周日，北海岸、基隆至宜花沿海有零星短暫雨，午後基隆北海岸至宜蘭及中南部山區有零星短暫陣雨。
賈新興表示，下周一起至下周三，西半部沿海及北部及宜花東沿海有強陣風發生的機率。下周一，北海岸、基隆至宜花沿海有零星短暫雨，午後北部及宜花有局部陣雨，台中以南山區及高屏易有局部短暫陣雨。下周二至周三，有受颱風環流影響的機率，下周二台中以北及宜花有局部陣雨，傍晚起中南部轉有局部雨。下周三全台各地有陣雨， 其中，下周二至周三苗栗以北山區及宜蘭山區有局部較大雨勢發生的機率。
賈新興說，下周四，台東仍有零星短暫雨，午後花東及中南部山區有局部短暫雨。下周五至周六，午後中南部山區有零星短暫陣雨。10月6日，午後山區有零星短暫陣雨。 超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
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