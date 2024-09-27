健保增7癌單基因檢測 年砸億元最快12月上路

個人化精準醫療時代來臨，健保署26日通過新增給付7種癌別單基因檢測，包含大腸直腸癌、黑色素瘤、B細胞淋巴癌等，最快今年底上路，預計9000人受惠，每年健保支出新台幣1億元。

次世代基因定序檢測（NGS）今年5月1日起納入健保給付，專家會議當時共識是大腸直腸癌、泌尿道上皮癌、黑色素瘤、腸胃道間質瘤及胃癌、B細胞淋巴癌及T或NK細胞血癌與淋巴癌等，改採單基因檢測，提升健保給付效益，醫學會依新增修訂診療項目流程提出申請。

衛福部中央健康保險署長石崇良26日晚間接受媒體聯訪時表示，雖然次世代基因定序檢測已經上路許久，但當初有保留部分腫瘤採取單基因位點檢測，「選項沒那麼多」，26日共擬會通過部分腫瘤單基因檢測給付提案，大腸直腸癌、黑色素瘤等都在增加給付範圍內。

健保署醫務管理組長劉林義26日受訪也說，這次新增給付單基因檢測為4種實體腫瘤，分別為大腸直腸癌、黑色素瘤、腸胃道間質瘤、甲狀腺癌不含髓質癌；3種血液腫瘤為多發性骨髓瘤、B細胞淋巴癌、T或NK細胞血癌與淋巴癌；估9000多人受惠，挹注經費約1億元，預計於今年12月1日生效。

另外，這次共擬會也通過擴大妊娠糖尿病照顧計畫修改與助產人員加入孕產期照顧給付，石崇良說，台灣晚婚晚孕趨勢，高齡產婦人數不斷增加，雖多數妊娠糖尿病僅短暫發生在懷孕時期，但部分個案會變成慢性糖尿病，妊娠糖尿病照顧給付新制從過去產後4週延長至3個月。

這次通過的助產人員加入孕產期照顧提案，石崇良表示，孕婦可獲得助產人員加強衛教服務，包含懷孕與生產準備、產後哺乳指導及協助產後憂鬱症轉介，將額外給予助產人員一筆獎勵費用，希望提升孕產婦照顧品質，讓媽媽不會因懷孕過程不好經驗，影響再次生產意願。

劉林義說，據婦產科醫學會數據，以妊娠糖尿病高風險比率推算每年約新增2.1萬人，皆為新制適用對象，鼓勵所有孕婦使用葡萄糖耐受測試，若發現產期有妊娠糖尿病，將有營養師衛教孕期應該避免吃下肚的食物，因高風險對象需要積極追蹤，預計全年健保新增支出約4000多萬元。

助產人員與婦產科醫師新共照模式，預估3000名孕婦受惠，最快今年11月上路，劉林義表示，助產人員與婦產科醫師共照降低生產風險。未來給付條件為醫院內有醫師與助產人員共照團隊，適用醫院每個月接生數必須超過30人，除原有生產費用額外支付1.2萬點。