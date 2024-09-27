北部東部降雨機率高 午後中南部山區雨勢大

中央氣象署表示，今天仍受東北風影響，水氣有增多趨勢，基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部大雨發生機率，中南部山區午後亦有局部較大雨勢。

氣象署指出，北部、東半部地區、恆春半島及馬祖降雨機率高，不定時會有短暫陣雨甚至雷雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及東半部地區雨勢較明顯，有局部大雨發生機率，而中南部及澎湖、金門則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區亦有局部較大雨勢發生機率。

溫度方面，氣象署預測，北部、東半部及澎湖、金門、馬祖高溫為28至31度，其他地區為32到34度，至於各地低溫在24至26度，感受較為舒適。基隆北海岸及東北部沿海有長浪發生機率，海邊活動多加留意。

至於關島東方海面的第21號熱帶性低氣壓，未來有發展為輕度颱風的趨勢，距離台灣遠且維持颱風強度的時間不長，對台灣沒有直接影響；原位於琉球南方海面的低氣壓，於今日清晨2時增強為第22號熱帶性低氣壓，短期內亦有發展為颱風趨勢，且距離台灣較近，預估假日起開始受外圍環流影響，且下週一至三為影響最明顯的時候，氣象署將持續關注，留意最新氣象資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天迎風面擴散條件較佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。