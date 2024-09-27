桃園以北、東部今雷雨突襲 將有雙颱生成 它不排除侵台

中央氣象署發布基隆北海岸濃霧特報，今天清晨至上午基隆北海岸易有低雲或局部霧影響能見度，基隆已出現能見度不足200公尺的現象。氣象署並發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

今天仍受東北風影響，中央氣象署表示，水氣有再增多一些的趨勢，桃園以北、東半部地區及馬祖降雨機率高，不定時會有短暫陣雨或雷雨。基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部大雨發生的機率，留意短延時強降雨，外出攜帶雨具備用。新竹以南及澎湖、金門則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部較大雨勢發生的機率。北部、東半部及澎湖、金門、馬祖高溫28至31度，其他地區約32到34度，至於各地低溫在24至26度，感受較為舒適。

根據最新氣象資料顯示，關島東方海面的熱帶性低氣壓，未來有發展為輕度颱風的趨勢，距離台灣遠且維持颱風強度的時間不長，對台灣沒有直接影響。而位於琉球南方海面的低氣壓，因所處環境有利，未來有發展為熱帶性低氣壓並進一步增強為颱風的趨勢，短期內將先往南移動，周日起轉向北北西方向朝台灣東方海面移動，其外圍雲系於明天、周日開始影響台灣，下周一至下周三距離台灣較接近，其強度、位置及路徑仍有不確定性。

明天、周日隨熱帶性低氣壓或颱風增強並接近，受東北風增強及其外圍雲系影響，迎風面北部、東半部持續有短暫陣雨或雷雨，且北部及宜蘭降雨較持續、明顯，在基隆北海岸、大台北及東北部地區有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後對流發展旺盛，嘉義以南地區有局部較大雨勢發生的機率。各地高溫30至34度；澎湖31度、金門31度、馬祖27度。

沿海風、浪漸增，明天台灣北部海面、海峽南北、東南部海面及巴士海峽陣風將增強至9級，浪高亦將增高至2.5米以上；周日台灣附近各海面陣風將再增強至9至10級，浪高亦將增高至3至4米，海邊作業及海上活動注意安全。

氣象署表示，下周一至周三颱風最為接近，受颱風或其外圍環流影響，下周一北部、東北部及東部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

下周二、下周三雨勢再增加，中部以北、東北部及東部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。各地高溫28至33度；澎湖29~31度、金門29~32度、馬祖25~27度。沿海風、浪均偏大，下周一至周二台灣附近沿海風力大多可達陣風9級或以上，尤其北部海面、東半部海面陣風將來到12至13級，浪高亦將增高至4米以上，非必要避免前往海邊活動。