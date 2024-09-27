聽新聞
0:00 / 0:00

會演是英雄 今年最終站台北

聯合報／ 本報訊
搞笑喜劇「會演是英雄」封箱巡演。圖／聯合數位文創提供
搞笑喜劇「會演是英雄」封箱巡演。圖／聯合數位文創提供

互動式舞台劇「會演是英雄」由演藝圈機智藝人唐從聖擔綱主要編導，集結演藝圈喜劇泰斗四大天王天后─曾國城、林美秀、唐從聖、鄭茵聲主演，二○二二年首次演出後，即話題、好評不斷，今年原班人馬更巡演至竹北、雲林、基隆等不一樣的城市，造成空前轟動。

由聯合數位文創、菊子娛樂、刺點創作工坊聯合推出的「會演是英雄」，今年最後一站台北站，十月二十五日至二十七日在台北表演藝術中心演出，購票請上udn售票網（https://reurl.cc/jypq1Z），客服專線（02-26491688，周一至五 9:30-17:00）。

台北表演藝術中心 會演是英雄

延伸閱讀

吳淡如有經驗走秀被虧像「行軍」簡沛恩：我覺得美就好

楊繡惠直播大哭還原錄影始末 「遭大哥罵賤」心中陰影很深

金鐘59／益智和實境還是沒分開 曾國城狠酸：好棒喔講不聽

蔡尚樺自爆曾任莒光園地主播 曾國城于冠華原來是同梯

相關新聞

排除罕藥？ 健保總額協商破局

明年度健保總額協商破局，醫院代表首度提案罕藥專款改由公務預算支應，健保不付。罕病基金會質疑此舉斬斷一點七萬名罕病患者治療...

石崇良：健保對罕病照顧不會斷

明年度健保總額協商，醫界主張罕藥等專款移出總額，改由公務預算支出，引發付費者及罕病基金會不滿。衛福部健保署長石崇良說，罕...

地牛翻身！宜蘭深夜發生規模4地震 3縣市有感

中央氣象署今天晚間11時46分，發布第473號顯著有感地震報告，宜蘭發生規模4地震，震央位於宜蘭縣政府南方 36.6 公...

高血脂隱形殺手 健保署推共照

國人十大死因統計，心、腦血管疾病死亡率居高不下，其中粥狀動脈硬化性心臟疾病每年八萬人死亡，高於癌症死亡人數。衛福部健保署...

回響／宜蘭鐵路高架 地方配合款獲減半

本報日前專題報導各縣市鐵路高架化經費龐大，恐拖垮地方財政。宜蘭鐵路高架化爭取十六年，昨天傳回佳音，行政院政委陳金德協調讓...

撐完手術救病患 礦工醫院院長黎慶福猝逝

來自東帝汶的台灣礦工醫院院長黎慶福昨天搶救一名患者後，因心肌梗塞死亡，享壽70歲。醫護說，過程中黎就感到頭昏，卻強忍做完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。