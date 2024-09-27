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會演是英雄 今年最終站台北
互動式舞台劇「會演是英雄」由演藝圈機智藝人唐從聖擔綱主要編導，集結演藝圈喜劇泰斗四大天王天后─曾國城、林美秀、唐從聖、鄭茵聲主演，二○二二年首次演出後，即話題、好評不斷，今年原班人馬更巡演至竹北、雲林、基隆等不一樣的城市，造成空前轟動。
由聯合數位文創、菊子娛樂、刺點創作工坊聯合推出的「會演是英雄」，今年最後一站台北站，十月二十五日至二十七日在台北表演藝術中心演出，購票請上udn售票網（https://reurl.cc/jypq1Z），客服專線（02-26491688，周一至五 9:30-17:00）。
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